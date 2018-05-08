В самарской школе № 90 прошел урок мужества

«Занятие проходит в рамках акции ОНФ „Урок победы — Бессмертный полк“, где дети рассказывают о своих прабабушках и прадедушках. Когда ребенок помнит подвиг своих родственников, он уже воспитывается по-другому, задумывается о том, какое тяжелое время пережила страна и как важно, что оно не повторилось вновь», — рассказал Барсук.

Школу № 90 для проведения урока выбрали не случайно. В 2014 году здесь открылся музей боевой славы «Блокадный Ленинград», где собраны подлинные вещи военных лет. В следующем году ученики начали создавать «Книгу памяти», где рассказывали о своих дедах и прадедах.

Своими историями ребята поделились с гостями урока. Так, в семье Ани и Алеши Жилюновых сразу два фронтовика. «Наш прапрадед Николай Михеенко пошел на войну в 1943 году, был старшим лейтенантом пехотной роты и погиб при штурме Кенигсберга. Его сын, Александр Михеенко был танкистом-радистом, получил контузию, попал в плен, но через два дня его освободили. Известие о победе получил, не дойдя несколько сотен километров до Берлина», — рассказали ребята.

В их руках фотография 1943 года, где отец и сын последний раз запечатлены вместе. «Я очень горжусь своими родственниками. Если бы не они, нас бы не было на этой земле. Когда вырасту, я тоже буду рад защищать свою Родину», — говорит 8-летний Алеша.

Своя история у 16-летнего Дамира Шарафутдинова. Его прадед, Гайфула Хаматшин, до фронта не доехал. Из-за предательства его поезд захватили в плен, а пассажиров отправили на тяжелые работы.

Обессиленный Гайфула попал в дом к зажиточному немцу, где работал до конца войны. После возвращения на Родину он, как военнопленный, работал в трудовом лагере. За отличную работу ему позволили съездить к родным.

"Тогда все село написало в трудовой лагерь письмо с просьбой оставить прадеда дома — нужна была помощь в восстановлении колхоза. Благодаря труду прадеда село Новое Ермаково Камышлинского района до сих пор развивается и процветает", — рассказывает Дамир.

Закончив рассказ, школьники исполнили для гостей патриотическую песню и провели экскурсию по музею. «От таких душевных выступлений наворачиваются слезы. Чувствуется, что ребята с трепетом и уважением относятся к своим героям. Это значит, что у нас растет поколение, на которое мы можем опереться», — сказал Валерий Барсук.