Насколько в белгородских общепитах дружелюбны к питомцам

Корреспонденты «ОнОнаса» взяли черепаху, крысу и кота и пошли по заведениям. Оказалось, что животным в местных кафе очень даже рады. «У нас есть ведро»

«Везёт тебе, Майка, по кафешкам походишь!» — хозяйка черепашки аккуратно засунула питомицу в пятилитровую бутылку, сбоку которой мы вырезали дырку, налила немножко воды и вручила мне.

На улице нас сопровождали радостными возгласами вроде «Ой, черепаха!» и «Смотри, что девочка несёт!». Поэтому в первое кафе — «Любимая» возле филармонии — мы заходили с отличным настроением. В интерьерах с мягкими стульями и тканью на стенах мы с черепашкой оказались единственными посетителями. Я уверенно села за столик и поставила бутылку с Майей рядом. Она скреблась от любопытства, поэтому бутылку приходилось постоянно придерживать.

Официантка на секунду зависла, но принесла меню и приняла заказ без тени удивления. В ожидании блинчиков я стала кормить Майю сушёными рачками, которые дала её хозяйка. Подгадав момент, когда официантка на нас посмотрит, я аккуратно высыпала в бутылку корм. Запахло рыбой.

Девушка округлила глаза и приподняла брови, но ничего не сказала. Из кухни вышла повар и бросила на черепаху вполне спокойный взгляд. Они с официанткой стали шептаться, но совсем не факт, что о нас: похоже, ни я, ни Майя никого не интересовали.

Перед уходом я решилась на провокацию: подошла к барной стойке, попросила стакан воды и вылила половину в бутылку. Майя обрадовалась и заворочалась. А девушка осталась такой же невозмутимой. Из «Любимой» я вышла с вопросом, который до сих пор меня беспокоит: что здесь видели люди, раз их не удивляет даже черепашка в пятилитровке?

Следующая остановка — кофейня «Кофе Вино», на дверях которой написано, что они pet’s friends.

«Вот тут удивляться точно не будут, наверняка, к ним и не с черепахами приходили», — подумала я.

И ошиблась. Первой зверушку заметила девушка в очереди за кофе:

«Вау, черепаха! Простите, я не могу не смотреть!»

На её слова повернулся бариста, широко улыбнулся и завалил меня вопросами:

«А как её зовут? А как вы её в бутылку засунули?»

Тут подскочила ещё одна посетительница:

«Это ондатра? А, нет… Мне издалека показалось, что она пушистая». Объяснив всем, что это Майя, в бутылке есть дырка, а мы просто гуляем, я устроилась за столом. Черепашка вертелась и с интересом осматривалась. Я спросила, можно ли её выпустить побегать по столу. Бариста идею одобрил и ненароком поглядывал, как я отлавливала шустрое животное. А Майя включила режим исследователя-первопроходца и на пределе черепашьей скорости летала по столу — я только успевала разворачивать её на углах!

За стойку пришёл новый бариста, с ним сразу же поделились новостями про черепашку.

«А чем мы можем её угостить?» — полюбопытствовал он.

Я показала сушёных рачков, но такого в меню не оказалось.

«С черепахой к нам в первый раз приходят, обычно с собаками».

Майя, к неудовольствию уборщицы, наследила мокрыми лапами на столе и с моей помощью побежала искать другие приключения на свой панцирь.

В качестве третьего места планировалась столовая, но субботним вечером мы предсказуемо уткнулись в «закрыто». Так что выбрали небольшую забегаловку в районе БГТУ — «Однокурсники». За стойкой нас встретила утомлённая женщина с дочкой. При виде черепахи обе оживились:

«Посмотри, черепашка! А можно поближе?»

Кухня и место выдачи заказов представляли собой одно помещение, так что посетительница не укрылась от взглядов поваров. Суровый мужчина с чёрной бородой что‑то сказал в мою сторону, и я, предвкушая скандал, переспросила.

«У нас ведро есть большое, пластмассовое. Хотите, туда пересадим?» — из бороды проглянула улыбка.

Но Майя уже устала от впечатлений и смотрела на мир, прижавшись мордочкой к стенке бутылки. Решили не пересаживать. Зато я заметила, что, пока её носила, часть воды выплеснулась мне на куртку. Пришлось повторить опыт из первого заведения. Повар принёс полную кружку воды и внимательно проследил, как я долила её черепахе.

Доказано: черепашки растопят даже самые холодные сердца!

«Видно, что не заразная»

Крыска Алиска ждёт хозяина из армии и временно живёт у его друзей — знатных крысоводов. Это её первое путешествие в столь многолюдные места. Начинаем с дружественного питомцам «Кофе Вино». Черепах‑то любить каждый может, а вот как насчёт крыс?

Девушка-бариста не слишком обрадовалась:

«У нас, конечно, разрешено с животными, но постарайтесь её не выпускать. Иначе посетителям будет неудобно».

Я заказала кофе, но не знала, куда сесть: свободных мест не было. От неловкого положения нас спасла девушка с ребёнком, предложив присоединиться к их столику. Тут же подвинулась и другая девушка — на большом диване прямо посередине кофейни. Посетителей крыска не смутила: Алисе улыбались, а некоторые даже подходили погладить. «Какая хорошенькая! Ой, она умывается, прелесть!» — восторженно сказала ребёнку девушка.

«Крысы очень чистоплотные, всегда за собой следят, особенно крысы-девочки», — заметила временная Алискина хозяйка Алина.

За новыми впечатлениями отправились во «Вкусняшку» — столовую в подвальном помещении, с классическими скатертями и мужиками-работягами, уплетающими супы и пюре с котлетами.

«Винегрет, пожалуйста, и компот», — обратились мы к повару и кассиру в одном лице, держа в руках Алису.

Женщина в фартуке и колпаке крысу как будто не замечала. Мы с Алиной пожали плечами. Но потом всё стало как надо.

— Так вот кто там шевелится! А я думаю, мерещится, что ли. Мама дорогая! Так что ж, это вы манюню винегретом будете кормить?

— Будем. Ничего, что мы с животным?

— Да видно, что она не заразная. Садитесь спокойно.

Сели, поели, прогулялись и напоследок зашли в пиццерию «Ням-ням» с просьбой напоить Алиску. Девушки без вопросов налили воды и с удовольствием погладили маленькое существо. На вопрос, можно ли с животными, отмахнулись — ничего страшного, если никому не мешает.

«Можно я его на пиццу обменяю?»

Что ж, попробуем более стандартный вариант — кошачий. Пушистого шотландца Смузи, которому ещё нет четырёх месяцев, я повела в «Кают-компанию» — кафе-столовую с раздачей.

«Вот те на! Пришли в заведение с кошкой! Где это видано!» — буркнула повариха и юркнула в кухню так быстро, что я не успела и слова сказать.

Постояв минуту-другую у раздаточной, я стала звать кого‑нибудь, кто принял бы заказ.

— Что вам? — вышла другая женщина.

— Мясо по‑французски.

— Всё?

— Да.

Напряжённость атмосферы сказалась и на котёнке, он мяукал и вырывался. Но эксперимент надо довести до конца: я взяла мясо, села за столик и стала его кормить. Работницы насторожились, но сохранили молчание, хотя Смузи ел практически со стола.

Потопали в «Потапыч». Я решила, что заказывать уже ничего не буду, просто попрошу воды для кота. — В пластиковый стакан нальём, — сказала девушка у барной стойки.

— Ой, какой чудесный котик! Можно я его обменяю на пиццу? — подключился официант.

— Нет…

— А на три пиццы? Ладно, на пять!

Я отшутилась и пошла к свободному столику. Внутри было много школьников-младшеклассников, и стоило мне сесть, как они подбежали к Смузи и стали его гладить, просить подержать на руках. Персонал это даже позабавило.

Зоогастрономические похождения я завершила в «Комоде». Туда, как оказалось, не просто можно заходить с животными — даже металлические миски есть специально для кошек и собак! Воды налили с видом, как будто это здесь привычное дело.

Эксперимент удался, животные не пострадали. Даже напротив — остались довольны тем, что их жизнь разнообразили. Как, впрочем, и сотрудники общепита.

Комментарий специалиста

Наталья Голозубова, старший преподаватель кафедры технологии общественного питания и товароведения БУКЭП:

«Сейчас каждый заинтересован в потребителе, прибыли, и я думаю, что в большинстве заведений вам ничего не скажут. В СанПиНах прописано, что в организации общепита нельзя с домашними животными и птицами, тем не менее закона, чётко регламентирующего этот вопрос, нет. К тому же домашние животные — это козы, бараны, лошади. А вот кошка и собака уже относятся к животным-компаньонам, про них ничего не сказано. Скорее всего, под домашними животными имели в виду в том числе и компаньонов, но это не прописано. Получается, с петухом нельзя пускать, а с собакой можно.

Если же вы приходите в заведение, куда клиентов привлекают животными (так называемые котокафе — прим. ред.), то вы вправе потребовать документ, подтверждающий, что эти животные здоровы, а услуги, которые там окажут, будут безопасны.

Лично я противник того, чтобы люди шли в заведения общепита с животными. Единственное исключение — собака-поводырь при соблюдении определённых условий. Самый простой пример: у человека аллергия на шерсть, он пришёл в кафе, а за соседний столик садится человек с животным. Как бы хозяин ни любил своего питомца, он должен понимать, что это не забава».

Текст: Елизавета Куравина, Алёна Антонова, Наталия Козлова.