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Рекламу Okko начали показывать в кинотеатрах объединённой сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино»
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Рекламу Okko начали показывать в кинотеатрах объединённой сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» 

Ruvod.com 53 минуты назад
Фото: Ruvod.com
Это первый шаг на пути к интеграции Okko в Rambler Group.
Okko запустил показ рекламных роликов в кинотеатрах объединённой сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», входящей в Rambler Group. Видеоролик со слоганом «Okko — онлайн-кинотеатр, встречи с которым ждешь» был разработан Decembrist agency и произведен при участии Fibr Film production и ранее уже транслировался на ТВ, а теперь показывается зрителям кинотеатров объединенной сети. Рекламная кампания охватывает все кинотеатры и продлится до конца мая. В среднем в неделю в одном зале ролик будут показывать 42 раза.
«Появление рекламы Okko в кинотеатрах объединённой сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» — это первый и очень важный шаг в интеграции Okko в Rambler Group и построении общей экосистемы потребления контента онлайн и оффлайн» — комментирует генеральный директор Okko Иван Гродецкий.
В конце марта этого года онлайн-кинотеатр Okko объединился с Rambler Group. В результате сделки владевшая Okko Era Capital во главе с Екатериной Лапшиной получила долю в Rambler Group. Объединенный холдинг станет крупнейшей кросс-медийной экосистемой, охватывающей все экраны: мобильный, компьютерный, кинозальный, Smart TV.
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