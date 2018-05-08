Рекламу Okko начали показывать в кинотеатрах объединённой сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино»

Это первый шаг на пути к интеграции Okko в Rambler Group.

Okko запустил показ рекламных роликов в кинотеатрах объединённой сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», входящей в Rambler Group. Видеоролик со слоганом «Okko — онлайн-кинотеатр, встречи с которым ждешь» был разработан Decembrist agency и произведен при участии Fibr Film production и ранее уже транслировался на ТВ, а теперь показывается зрителям кинотеатров объединенной сети. Рекламная кампания охватывает все кинотеатры и продлится до конца мая. В среднем в неделю в одном зале ролик будут показывать 42 раза.

«Появление рекламы Okko в кинотеатрах объединённой сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» — это первый и очень важный шаг в интеграции Okko в Rambler Group и построении общей экосистемы потребления контента онлайн и оффлайн» — комментирует генеральный директор Okko Иван Гродецкий.