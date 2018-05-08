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Артисты Культурного центра ГУ МВД России по Ставропольскому краю провели в геронтологическом центре праздничный концерт
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Артисты Культурного центра ГУ МВД России по Ставропольскому краю провели в геронтологическом центре праздничный концерт 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 48 минут назад
Сотрудники Культурного центра Главного управления МВД России по Ставропольскому краю провели праздничный концерт «Солдатам Великой Победы посвящается!..». Мероприятие состоялось в геронтологическом центре Ставрополя.
Артисты Культурного центра в гимнастерках в сопровождении духового оркестра исполнили песни военных лет, попурри из известных композиций («Темная ночь», «Смуглянка», «Синий платочек» и другие), а также музыкальные произведения из кинофильмов военного времени.
Проведенный концерт, несомненно, поднял настроение и улучшил самочувствие пенсионеров. Праздничная программа получилась невероятно яркой и интересной. Пожилые граждане с удовольствием подпевали любимые песни и бурными аплодисментами благодарили артистов за такое красочное мероприятие.
В заключение праздника директор геронтологического центра выразил благодарность в адрес Главного управления МВД России по Ставропольскому краю за оказываемую поддержку и заботу.
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