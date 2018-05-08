Артисты Культурного центра ГУ МВД России по Ставропольскому краю провели в геронтологическом центре праздничный концерт

Сотрудники Культурного центра Главного управления МВД России по Ставропольскому краю провели праздничный концерт «Солдатам Великой Победы посвящается!..». Мероприятие состоялось в геронтологическом центре Ставрополя.

Артисты Культурного центра в гимнастерках в сопровождении духового оркестра исполнили песни военных лет, попурри из известных композиций («Темная ночь», «Смуглянка», «Синий платочек» и другие), а также музыкальные произведения из кинофильмов военного времени.

Проведенный концерт, несомненно, поднял настроение и улучшил самочувствие пенсионеров. Праздничная программа получилась невероятно яркой и интересной. Пожилые граждане с удовольствием подпевали любимые песни и бурными аплодисментами благодарили артистов за такое красочное мероприятие.

В заключение праздника директор геронтологического центра выразил благодарность в адрес Главного управления МВД России по Ставропольскому краю за оказываемую поддержку и заботу.