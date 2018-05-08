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Творческие коллективы ЗВО в День Победы выступят на Дворцовой площади Петербурга
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Творческие коллективы ЗВО в День Победы выступят на Дворцовой площади Петербурга 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники праздничного концерта напомнят зрителям самые значимые события Великой Отечественной войны — битву под Москвой, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, Курскую дугу, штурм Кенигсберга и Берлина.
В День Победы на Дворцовой площади Петербурга состоится торжественный концерт, в котором прозвучат стихи и песни военных лет, воспоминания о военном времени и героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Начнется праздник с прибытия на главную площадь города на Неве колонны «Бессмертного полка», затем рота Почетного караула внесет на сцену копию Знамени Победы, Государственный флаг Российской Федерации и флаг Санкт-Петербурга.
В праздничной программе примет участие ансамбль песни и пляски Западного военного округа, музыканты военных оркестров Санкт-Петербургского гарнизона, воспитанники суворовского военного училища, концертный хор Ансамбля песни и танца им. И. О. Дунаевского, народный артист России Александр Розенбаум, народные артистки России Тамара Гвердцители, Валерия и многие другие.
Выступления и номера участников концерта напомнят ветеранам и гостям праздника самые значимые события Великой Отечественной войны — битву под Москвой, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, Курскую дугу, штурм Кенигсберга и Берлина.
Символ самого главного праздника — легендарную песню «День Победы» — исполнит народный артист России Василий Герелло.
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