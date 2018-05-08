Ещё
Встречу с читателями ко Дню Победы провели в Центральной библиотеке Щербинки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Встречу с читателями ко Дню Победы провели в Центральной библиотеке Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 35 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
На встрече присутствовали ветеран Великой Отечественной войны Живайкин Леонид Яковлевич и труженица тыла Семынина Галина Александровна
7 мая в Центральной библиотеке состоялась встреча с читателями, посвященная 73 годовщине Великой Победы. Гостям библиотеки было предложено поговорить о замечательных писателях, прошедших Великую Отечественную войну и рассказавших о ней миру в своих произведениях.
В этом мае могли бы отметить свой день рождения Булат Окуджава и Борис Васильев. Директор МУ «ЦБС г. о. Щербинка» Трусова Жанна Викторовна рассказала о жизни и творчестве этих писателей, о их фронтовом пути. Присутствующие увидели фотографии героев военных лет, услышали песни и стихи в исполнении авторов. Большой интерес вызвали кадры из кинофильмов, поставленных по произведениям Б. Окуджавы (повесть «Будь здоров, школяр!» — фильм «Женя, Женечка и катюша») и Б. Васильева (повесть «В списках не значился» — фильм «Я — русский солдат!», «А зори здесь тихие»).
В своих книгах эти авторы смогли показать Солдата-Победителя с неофициальной стороны, а как человека со своими переживаниями, эмоциями, ощущениями. Их произведения рассказывают, как однажды случившиеся события меняют жизнь человека, как на протяжении всей его жизни эти события не оставляют его. И ничто иное, как книги, помогают нам понимать это великое и трагическое событие — Великую Отечественную войну.
Каждому русскому человеку особенно дорог Праздник Победы. Дорог памятью о тех, кто ценою своей жизни отстаивал свободу. Сейчас людей, которые видели войну не по телевизору, кто вынес и пережил ее сам, с каждым днем становится все меньше и меньше. Дают о себе знать годы, старые раны и переживания. На встрече присутствовали ветеран Великой Отечественной войны Живайкин Леонид Яковлевич и труженица тыла Семынина Галина Александровна, которая поделилась своими воспоминаниями о тяжких и героических днях, когда страна воевала от мала до велика. Свои стихи, посвященные Дню Победы прочитал Суворов В. И. Поздравили всех присутствующих с наступающим Великим праздником председатель Совета ветеранов педагогического труда Ведерникова Л. М. и заместитель директора образовательного комплекса №2122 Кольцов М. А. Учащиеся этого комплекса, присутствующие на встрече написали пожелания для ветеранов на открытках, изготовленных сотрудниками библиотеки.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Праздничный концерт пройдет во Дворце культуры Щербинки Праздничный концерт прошел в отделении дневного пребывания ЦСО «Щербинский» Пенсионерам Щербинки предложили стать художниками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение25
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу29
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу39
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение