Ещё
Солист Мариинки споет для ветеранов на Исаакиевской площади Петербурга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Солист Мариинки споет для ветеранов на Исаакиевской площади Петербурга 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Сольный концерт народного артиста России, заслуженного артиста Украины, солиста Мариинского театра Василия Герелло пройдет 9 мая на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, сообщает во вторник пресс-служба городского правительства.
"Девятого мая в 13.00 на Исаакиевской площади (со стороны восточного фасада Исаакиевского собора) состоится традиционный сольный концерт Василия Герелло «С Великой Победой!», посвященный празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне… Зрителями концерта станут ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, жители и гости Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.
Основными праздничными мероприятиями 9 мая в Петербурге станут парад войск Санкт-Петербургского гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади, а также шествие участников акции «Бессмертный полк», в котором, как ожидается, примут участие не менее 700 тысяч человек. С прибытием колонны «Бессмертного полка» на Дворцовую площадь состоится торжественный концерт, где Герелло исполнит легендарную песню «День Победы».
РИА Новости: последние новости
Правила проведения музыкального конкурса "Евровидение" Ярмарку Минпромторга в Санкт-Петербурге продлили до 17 мая Власти в Орле объяснили инцидент с установленным на фото ветеранов батутом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу29
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу39
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение