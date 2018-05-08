Для чухломского фестиваля творчества изготовили более 200 сосновых пуговиц

В Чухломе идет подготовка к фестивалю творчества «Чухломская пуговка», который пройдет 14 и 15 июля. Мастера уже изготовили более 200 сосновых пуговиц, которые станут медалями победителей, сообщает сайт Костроматурс.

У каждой пуговицы свой особый колорит. Их получат лучшие коллективы и сольные исполнители в трех номинациях. Каждая пуговка выточена вручную.

Чухломская земля — лесной край. Лес — это наше богатство. Центральную часть Чухломы мы старались оформить в деревянном стиле: сцена, которая так полюбилась горожанам, лавочки, да и вся атмосфера. Поэтому совершенно логично и медали — наши пуговки — мы решили сделать из ароматной сосны. Каждая медаль выполнена руками мастера, — рассказал депутат Костромской областной Думы Алексей БАРАНОВ. Каждую пуговицу распишут чухломские художники.

Напомним, что фестиваль посвящен памяти Народного артиста СССР Михаила Пуговкина , жизнь которого тесно связана с Чухломой.

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