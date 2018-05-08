Ещё
Для чухломского фестиваля творчества изготовили более 200 сосновых пуговиц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для чухломского фестиваля творчества изготовили более 200 сосновых пуговиц 

k1news.ru 29 минут назад
Фото: k1news.ru
В Чухломе идет подготовка к фестивалю творчества «Чухломская пуговка», который пройдет 14 и 15 июля. Мастера уже изготовили более 200 сосновых пуговиц, которые станут медалями победителей, сообщает сайт Костроматурс.
У каждой пуговицы свой особый колорит. Их получат лучшие коллективы и сольные исполнители в трех номинациях. Каждая пуговка выточена вручную.
Чухломская земля — лесной край. Лес — это наше богатство. Центральную часть Чухломы мы старались оформить в деревянном стиле: сцена, которая так полюбилась горожанам, лавочки, да и вся атмосфера. Поэтому совершенно логично и медали — наши пуговки — мы решили сделать из ароматной сосны. Каждая медаль выполнена руками мастера, — рассказал депутат Костромской областной Думы Алексей БАРАНОВ. Каждую пуговицу распишут чухломские художники.
Напомним, что фестиваль посвящен памяти Народного артиста СССР Михаила Пуговкина, жизнь которого тесно связана с Чухломой.
Читайте также: В Чухломе, на родине народного артиста СССР Михаила Пуговкина, решили увековечить его память
k1news.ru: последние новости
Костромские ветераны станцевали «Вальс Победы»: фоторепортаж Костромичи делятся неоднозначными, смешными и возмутительными объявлениями На открытии велосезона в Костроме был замечен персонаж из фильма ужасов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу29
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу39
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение