Новосибирец придумал себе необычное хобби. Он пять лет фотографирует воробьёв

Новосибирский коммунальщик Андрей Поляков увлёкся фотографированием воробьёв: за пять лет в его коллекции накопилось больше тысячи снимков птиц с разными эмоциями.

К каждому из этих снимков фотограф-любитель придумывает рифмованные подписи.

«Я увлёкся лет пять назад фотографией как-то случайно, фотографии птиц видел качественные, и мне всё хотелось сделать [такие же]. Ну а воробьи же под рукой. Начал воробьёв пробовать фотографировать и выкладывать на один фотосайт. А там же все умничают, как обычно. Начали ругать: вот, воробьи, зачем тебе — это примитивно же. А я был новичком, для меня птичку качественно снять было достижением в то время, ничего же не умел, а на меня начали нападать, и меня это подстегнуло», — рассказывает корреспонденту НГС автор фотографий, оператор «Горводоканала» Андрей Поляков.

По словам фотографа, после этих замечаний он начал активно снимать воробьёв и выкладывать их на сайт с шуточными подписями, чтобы показать: каждая птица по-своему интересна.

«Они меня ругают, а я фотографиями отвечаю и начал добавлять рифму. Мне там один написал: «Вот, зачем воробьёв снимаешь, лучше бы в музей сходил — и то полезнее». Я [в ответ] воробья выложил и написал что-то вроде: «Где тут вход в музей, пропусти, я воробей». Вот так — в шутку. И началось. Даже сайт разделился на две части, кто за меня, кто против. Весело было», — вспоминает фотограф.

По оценкам Андрея Полякова, за пять лет в его коллекции накопилось больше тысячи фотокадров с разными образами воробьёв. «Дочка поменьше была: она гуляет, я воробьёв снимаю. Вместе ходили — как-то интересно было. Сейчас она повзрослела, я уже их, конечно, пореже, но снимаю, не бросаю, интересно. У меня там и воробьи-политики есть, и бабники, и кого только нет. И пьяный воробей даже есть Он просто в луже искупался и трётся об ветку. А на него посмотреть: ну, действительно, пьяный и пьяный», — пояснил Андрей Поляков.

Сегодня НГС публикует часть его работ с рифмованными подписями, которые придумал сам автор. Свои снимки Андрей Поляков публикует на своей странице.

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