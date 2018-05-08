В Москве пройдёт финальный концерт тура Reebok Classic «Классика. Навсегда»

Мероприятие станет частью десятого фитнес-фестиваля «Стань человеком», который пройдёт в последние выходные мая в «Коломенском».

Весенний тур «Классика. Навсегда» начался в марте и охватил крупнейшие города России: Сочи, Казань и Санкт-Петербург. На завершающем концерте в Москве выступят группы «АИГЕЛ», «Каста» и хип-хоп исполнители Mnogoznaal и Батишта. Каждый из артистов стал для своей аудитории примером самобытности и упорства. Исполнители вместе с поклонниками на протяжении нескольких месяцев отвечали на вопросы, что для них означает классика сегодня и какой она будет завтра. До 14 мая билеты на концерт можно приобрести здесь по специальной цене 700 рублей. С 15 мая стоимость билетов составит 900 рублей. 23 мая завершится онлайн-продажа. После этого билеты можно будет приобрести на самом мероприятии в день концерта за 1 500 рублей.

Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение: 16+. Действует FC/DC. Подробную информацию о туре можно узнать на официальном сайте. Статьи по теме Серия мероприятий «Классика. Навсегда» от Reebok Classic пройдёт в четырёх городах России В Коломенском пройдёт юбилейный фестиваль «Reebok. Стань человеком» Oxxxymiron стал одним из героев новой кампании Reebok Classic Reebok выпустил совместную коллекцию с художником Pokras Lampas

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