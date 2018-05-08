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В Забайкальском линейном управлении гостей праздника познакомили с вооружением времен Великой Отечественной войны и накормили фронтовой кашей
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В Забайкальском линейном управлении гостей праздника познакомили с вооружением времен Великой Отечественной войны и накормили фронтовой кашей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 23 минуты назад
Сотрудники Забайкальского ЛУ МВД России на транспорт при поддержке Клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» ознакомили всех гостей с вооружением времен Великой Отечественной. Не только дети, но и взрослые с восторгом рассматривали ППШ и «лимонки», примеряли настоящие каски, держали в руках гранатометы и пистолеты той эпохи.
Для гостей также развернули настоящую полевую кухню, где приготовили вкусную и сытную солдатскую кашу. Как признаются ветераны: «В войну мы очень голодали, но зная, что за нами Родина, стиснув зубы шли в атаку! Вдоволь удалось поесть только после победы». Ветераны, сотрудники, дети и гости праздника с удовольствием пробовали и нахваливали угощение.
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