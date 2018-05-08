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В честь освобождения Белгорода приготовят 75 тысяч порций каши
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В честь освобождения Белгорода приготовят 75 тысяч порций каши 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Организаторы фестиваля «Русская каша» планируют установить новый рекорд — приготовить 75 тысяч порций каши в честь 75-летия освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба мэрии.
Напомним, что в этом году первый этап гастрономического фестиваля стартовал в марте в формате конкурса «С нами кашу сваришь». Этот этап фестиваля приурочат к празднования Дня Победы. В канун 9 мая праздники каши вновь пройдут в различных микрорайонах Белгорода.
Следующий этап «Русской каши» состоится в преддверии Дня города. А непосредственно 5 августа состоится общегородской финал с красочными шоу и награждением победителей конкурсов, проходивших на территориях.
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