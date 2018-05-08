В честь освобождения Белгорода приготовят 75 тысяч порций каши

Организаторы фестиваля «Русская каша» планируют установить новый рекорд — приготовить 75 тысяч порций каши в честь 75-летия освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, что в этом году первый этап гастрономического фестиваля стартовал в марте в формате конкурса «С нами кашу сваришь». Этот этап фестиваля приурочат к празднования Дня Победы. В канун 9 мая праздники каши вновь пройдут в различных микрорайонах Белгорода.

Следующий этап «Русской каши» состоится в преддверии Дня города. А непосредственно 5 августа состоится общегородской финал с красочными шоу и награждением победителей конкурсов, проходивших на территориях.