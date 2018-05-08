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Врачам требуется помощь: екатеринбуржцев позвали выбрать самого любимого педиатра
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Врачам требуется помощь: екатеринбуржцев позвали выбрать самого любимого педиатра 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге выбирают лучшего педиатра: проголосовать за самого любимого, профессионального и отзывчивого детского врача может каждый горожанин. Такой конкурс народного признания проводится в городе во второй раз.
Проголосовать за врача можно до 18 мая в специальном разделе на портале мэрии. Свои голоса отдали уже более 15 тысяч человек. У лидеров рейтинга — по 500 и более голосов, но за несколько дней расклад может измениться.
Результаты голосования будут подведены 23 мая. Помимо всеобщего признания «любимый педиатр Екатеринбурга» получит специальный приз — профессиональное обучение.
Несколько лет назад победителем аналогичного конкурса стал педиатр с Широкой Речки Олег Баранов.
— 12 минут на одного пациента — такой норматив — конечно, это мало, — признался после победы в конкурсе доктор. — Я вот работаю с восьми утра, но часто прихожу раньше, к семи, а родители уже знают, что я рано прихожу, уже ждут меня. Поругаешь их, но всё равно примешь, не сидеть же детям. Приём закончен, а я сижу работаю — кто-то опоздал, с кем-то нужно разобраться.
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