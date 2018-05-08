45 студентов Ямала поедут на всероссийскую студвесну

45 молодых людей с Ямала отправятся 10 мая на XXVI всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет в Ставрополе с 15 по 20 мая.

Ямальский студент-заочник Андрей Адамов едет на фестиваль уже в четвертый раз. Два года подряд он единственный представлял Ямал в направлении «Журналистика». Молодой человек работает радиоведущим, и на фестивале будет готовить радиопередачу.

— Никаких домашних заготовок. Задание дают организаторы фестиваля, к примеру, скандал на студвесне или история одного номера. Честно, это не просто, — признается Андрей. — Программу нужно собрать в сжатые сроки, продумать подачу, взять интервью, записать, смонтировать. И здесь важны не столько журналистские навыки, сколько творчество.

Несмотря на высокую конкуренцию всероссийского уровня, Андрей Адамов дважды побеждал и получал диплом лауреата первой степени. Единственное, о чем жалеет Андрей, 30 мая ему исполняется 25 лет и по регламенту фестиваля уже не сможет участвовать в российской студвесне.

Наряду с ямальцами в фестивале примут участие 2,5 тысячи студентов со всей России. До начала самого мероприятия ребят ждёт шесть дней репетиций. В этом году его тема — культурное достояние России, межнациональный мир и согласие. Не обошли стороной организаторы и 100-летие комсомола, которому будет посвящен большой блок на церемонии закрытия фестиваля.

Основные конкурсные испытания пройдут с 15 по 20 мая. Оценят мастерство участников известные актеры, хореографы, певцы и журналисты. Победители в общекомандном зачете получат денежные призы. Конкурсанты и волонтеры фестиваля смогут на льготных условиях попасть на форум «Таврида», который пройдет этим летом. Перед участниками выступят с концертом Ёлка , группа БИ-2 и рэпер Матвей Мельников, более известный под именем Мот.

Напомним, Ямал задействова в Программе поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» с 2001 года. С 2012 года проходит «Ямальская студенческая весна», которую организует департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО и ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр».