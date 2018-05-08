Ещё
Праздничный концерт «Фронтовой огонек» прошел в библиотеке на шоссе Энтузиастов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Праздничный концерт «Фронтовой огонек» прошел в библиотеке на шоссе Энтузиастов 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, в преддверии годовщины Дня Победы состоялся праздничный концерт «Фронтовой огонёк», в котором приняли участие воспитанники и педагоги
творческих коллективов Лефортова. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.
— Открыл программу пронзительный номер «Журавли» в исполнении юных танцовщиц из балетной студии «Papilon». Наши добрые друзья и партнёры, любимые, талантливые воспитанники и педагоги музыкальной школы № 91 порадовали зрителей исполнением мелодий и песен времён Великой Отечественной войны, — сообщила Глухова.
Напомним, что библиотека расположена по адресу шоссе Энтузиастов, дом 20. (ео)
Управа района Лефортово: последние новости
Читатели библиотеки на Ухтомской обсудили творчество Веры Чаплиной Историю послевоенной Японии покажут в кинотеатре на шоссе Энтузиастов Выставка моделей самолетов прошла на Энергетической
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение30
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу39
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение