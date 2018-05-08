Праздничный концерт «Фронтовой огонек» прошел в библиотеке на шоссе Энтузиастов

В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, в преддверии годовщины Дня Победы состоялся праздничный концерт «Фронтовой огонёк», в котором приняли участие воспитанники и педагоги

творческих коллективов Лефортова. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.

— Открыл программу пронзительный номер «Журавли» в исполнении юных танцовщиц из балетной студии «Papilon». Наши добрые друзья и партнёры, любимые, талантливые воспитанники и педагоги музыкальной школы № 91 порадовали зрителей исполнением мелодий и песен времён Великой Отечественной войны, — сообщила Глухова.

Напомним, что библиотека расположена по адресу шоссе Энтузиастов, дом 20. (ео)