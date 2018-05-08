В Суровикино спасатели нашли тело утонувшего в феврале школьника

Сегодня, 8 мая, в реке Чир в городе Суровикино спасатели Нижне-Чирского поисково-спасательного подразделения нашли утонувшего 21 февраля девятилетнего школьника. Все это время его тело находилось в камышах в семи километрах от места, где ребенок ушел под лед.

На поиски тела школьника, который в конце февраля утонул во время прогулки с товарищем, спасатели и волонтеры выходили регулярно каждую неделю. Ребенка искали и специалисты, и простые люди. Найти и передать тело родственникам — такую задачу спасатели поставили перед собой сразу после того, как стало известно, что ребенок утонул.

— Тело мальчика нашли сегодня после полудня, — рассказал V1.ru начальник Нижне-Чирского поисково-спасательного подразделения Роман Поляков . — Оно находилось глубоко в зарослях камыша в семи километрах ниже по течению от того места, где он утонул. Именно камыши, судя по всему, и остановили тело во время весеннего паводка.

Сейчас тело школьника находится в морге. Когда его передадут родственникам для похорон, пока не известно.

Девятилетний школьник из Суровикино не вернулся домой вечером 21 февраля. По словам бабушки, мальчик ушел гулять с другом и бесследно исчез. По камерам видеонаблюдения следователи восстановили маршрут ребенка: вместе со своим приятелем он оказался на берегу реки Чир. Оба приятеля провалились под лед, но выбраться из смертельной полыньи смог только один. Не сумев вытянуть тонущего друга, мальчик босиком убежал домой.

За время поисков водолазы из Нижне-Чирского и Калачевского поисково-спасательных подразделений дважды уходили на больничные. Спасателям приходилось останавливать поиски из-за сильного мороза и ветра.