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Обломки снесенной УГМК телебашни свалили в лесу на окраине Екатеринбурга
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Обломки снесенной УГМК телебашни свалили в лесу на окраине Екатеринбурга 

РИА «ФедералПресс» 17 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В березовой роще на Широкой Речке нашли обломки екатеринбургской телебашни, передает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на местного дачника. Мужчина уверяет, что водитель грузовика, который сваливал в роще строительный мусор, прямо признался, что приехал с развалин телебашни. Впрочем, когда бдительный дачник вызвал полицию, грузовики и приехавший с ними бульдозер ретировались.
Информацию о том, что в роще второй день подряд сваливают строительный мусор, подтвердили и другие местные жители. В администрации Верх-Исетского района с дачником согласились, что происходящее «плохо», но никаких конкретных мер предпринять не обещали. В пресс-службе УГМК не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
«ФедералПресс» напоминает, что это уже не первый мусорный скандал, в котором замешана УГМК. Ранее жители Новоуральска выступили за закрытие полигона, где складируются отходы металлургических заводов компании.
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