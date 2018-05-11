Обломки снесенной УГМК телебашни свалили в лесу на окраине Екатеринбурга

В березовой роще на Широкой Речке нашли обломки екатеринбургской телебашни, передает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на местного дачника. Мужчина уверяет, что водитель грузовика, который сваливал в роще строительный мусор, прямо признался, что приехал с развалин телебашни. Впрочем, когда бдительный дачник вызвал полицию, грузовики и приехавший с ними бульдозер ретировались.

Информацию о том, что в роще второй день подряд сваливают строительный мусор, подтвердили и другие местные жители. В администрации Верх-Исетского района с дачником согласились, что происходящее «плохо», но никаких конкретных мер предпринять не обещали. В пресс-службе УГМК не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.