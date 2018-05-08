Телебашня как игрушка: уральцы сняли клип в память об историческом взрыве

Уральцы из команды Red Pepper Film сняли клип на песню «Навсегда» группы «МЫ» в память о рухнувшей телебашне. По сюжету маленькой девочке дают подарок с красной кнопкой, нажав которую, она взрывает екатеринбургскую телебашню.

— Такая идея пришла к нам на вечеринке в Москве. Мы встретились с Даниилом Шейком и подумали, что круто бы снять клип в память о башне, которую скоро взорвут, — рассказал E1.RU креативный продюсер Данил Голованов. — Мы хотели бы, чтобы каждый человек мог сделать какие-то свои выводы. Этим клипом мы хотели сказать, что наше общество уже сложно чем-то удивить. Но, наверное, где-то в параллельном мире есть другое общество, где на дни рождения дарят такие вещи. И наше общество к этому стремится.

Данил отметил, что авторы клипа не за и не против сноса башни, своей работой они хотели просто зафиксировать этот исторический факт.

— Никакой политики в этом нет, — добавил Данил. — Нам, конечно, жалко башню, это была такая местная статуя Свободы, в этом был символизм Екатеринбурга. Но ничто не вечно. Несмотря на то, что башни больше нет, город не стал менее свободным. Нам теперь нужно искать новые символы.

Видео снимали и в момент взрыва башни, и после него. Главную роль сыграла Маруся Савинова, это её первая роль, но она с ней отлично справилась.

Ребята из Red Pepper Film постоянно делают классные видео. Одна из последних их работ — короткометражка о виртуальном свидании космонавта и его жены, которую снимали в Грузии.