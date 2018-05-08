Ещё
Телебашня как игрушка: уральцы сняли клип в память об историческом взрыве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Телебашня как игрушка: уральцы сняли клип в память об историческом взрыве 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Уральцы из команды Red Pepper Film сняли клип на песню «Навсегда» группы «МЫ» в память о рухнувшей телебашне. По сюжету маленькой девочке дают подарок с красной кнопкой, нажав которую, она взрывает екатеринбургскую телебашню.
— Такая идея пришла к нам на вечеринке в Москве. Мы встретились с Даниилом Шейком и подумали, что круто бы снять клип в память о башне, которую скоро взорвут, — рассказал E1.RU креативный продюсер Данил Голованов. — Мы хотели бы, чтобы каждый человек мог сделать какие-то свои выводы. Этим клипом мы хотели сказать, что наше общество уже сложно чем-то удивить. Но, наверное, где-то в параллельном мире есть другое общество, где на дни рождения дарят такие вещи. И наше общество к этому стремится.
Данил отметил, что авторы клипа не за и не против сноса башни, своей работой они хотели просто зафиксировать этот исторический факт.
— Никакой политики в этом нет, — добавил Данил. — Нам, конечно, жалко башню, это была такая местная статуя Свободы, в этом был символизм Екатеринбурга. Но ничто не вечно. Несмотря на то, что башни больше нет, город не стал менее свободным. Нам теперь нужно искать новые символы.
Видео снимали и в момент взрыва башни, и после него. Главную роль сыграла Маруся Савинова, это её первая роль, но она с ней отлично справилась.
Ребята из Red Pepper Film постоянно делают классные видео. Одна из последних их работ — короткометражка о виртуальном свидании космонавта и его жены, которую снимали в Грузии.
e1.ru: последние новости
Смотрим «Мстителей», режемся в Counter-Strike, болеем за «Урал» и ещё 11 идей для выходных «За крошечным поступком вижу айсберг»: Николая Коляду восхитили студенты, убравшие за собой мусор Музыкант из Екатеринбурга сыграл в Японии на огромном вращающемся органе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение32
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение