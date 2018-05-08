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В Дорогомилово у стелы «Москва — Город-Герой» состоялись торжества по случаю Дня Победы
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В Дорогомилово у стелы «Москва — Город-Герой» состоялись торжества по случаю Дня Победы 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Сегодня в Дорогомилово состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Представители префектуры ЗАО, Совета ветеранов, депутаты, воспитанники Московского морского кадетского корпуса «Навигацкая школа», сотрудники районной управы, школьники и местные жители возложили цветы к стеле «Москва — Город-Герой».
Во главе колонны, чеканя шаг, шли военные. После того, как они возложили к памятнику венки, зазвучал гимн России. Дети и взрослые исполнили его в едином порыве. К стеле выстроилась целая очередь из желающих возложить цветы.
После завершения торжественной части, собравшиеся не спешили расходиться. Ученики школы № 1726 буквально окружили ветеранов, пришедших на праздник. Дети внимательно слушали рассказы фронтовиков. Каждому из ребят не терпелось задать вопросы. Ветераны старались ответить всем. «А где вы воевали? Страшно находиться в самолете в небе, когда рядом враги? За что вы получили эту медаль?», — доносились любопытные детские голоса.
В торжествах принял участие председатель Совета ветеранов района Дорогомилово Станислав Кавалеров. По его словам, День Победы можно назвать главным праздником в России. «Девятое мая — будущее и прошлое нашей страны», — подчеркнул Станислав Николаевич.
В свою очередь глава специального управления развития социальной сферы префектуры ЗАО Анна Гладких рассказала, что не может представить, как бы мы жили сегодня, если наши деды и прадеды не одержали победу в войне. «Мы живем на этой планете благодаря ветеранам», — сказала она.
Глава управы Дорогомилово Алексей Чепиков назвал 9 мая праздником со слезами на глазах. «В нашей стране нет, пожалуй, ни одной семьи, которой не коснулась бы война своим горьким крылом», — отметил Алексей Александрович.
Среди ветеранов, пришедших на праздник, были супруги Валентина Юрьевна и Виктор Исаакович Мухины. Они рассказали, что в годы войны трудились в тылу. По словам Валентины Юрьевны, работала она с 11 лет, поскольку семью, в которой семеро детей, необходимо было кормить.
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