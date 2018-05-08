Как сложилась судьба первой в мире супермодели

Ее называли «мисс Манхэттен» и американской Венерой. В 1910-е Одри Мэнсон была самой востребованной моделью в мире. С нее лепили скульптуры и писали картины, ее изображения чеканили на монетах, а президент США того времени назвал Одри воплощением Америки.

Первая в мире супермодель родилась в 1891 году и прожила долгую жизнь — 104 года. 65 из них она провела в психиатрической лечебнице.

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Детство Одри прошло в бедности. Удача улыбнулась, когда ее — идущую по Бродвею — заметил именитый фотограф. Одри было 15 лет. Ее карьера модели пошла в гору. Девушка зарабатывала приличные деньги, которые пускала на ветер.

Черная полоса началась в 1919 году: в Одри влюбился мужчина, у которого она снимала квартиру. Чтобы жениться на модели, он убил жену. Был пойман, приговорен к казни и поджарен на электрическом стуле.

Одри была ни при чем, но пуританская общественность от нее отвернулась. Никто больше не хотел иметь с ней дела. Дошло до того, что Одри подрабатывала посудомойкой.

В какой-то момент она так устала, что попыталась покончить с собой. Откачали. Однако попытка самоубийства не прошла для психики бесследно. Вскоре Одри оказалась в психбольнице, из которой так никогда и не вышла до самой смерти.

Единственным человеком, кто однажды навестил изгнанную и всеми забытую звезду, был ее отец. Она его не узнала. Была похоронена в одной с ним могиле.