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«Форсаж 9» отправится в Африку
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«Форсаж 9» отправится в Африку 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Пока Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхэм готовятся к съемкам собственного спин-оффа «Форсажа»
с блэкджеком и девушками-стартерами, Вин Дизель поделился первыми подробностями о новых частях основной серии. Главная новость — действие «Форсаж 9», похоже, развернется в Африке.
Вин Дизель вместе с давними коллегами по «Форсажу» Тайризом Гибсоном, Лудакрисом и Джорданой Брюстер побывал в гостях на шоу Today, где рассказал следующее:
««Форсаж» станет еще масштабнее. Я только что разговаривал по телефону с Джастином Лином, который снимет 9 и 10 «Форсажи», и я даже передать вам не могу, как он взволнован. Могу лишь сказать, что мы никогда не были в Африке — и нам давно пора туда наведаться».
Спин-офф «Форсажа» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом мы увидим уже через год с небольшим, в июле 2019 (хотя пока о проекте практически ничего не известно), а 9-я часть основной серии выйдет в апреле 2020.
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