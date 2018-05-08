«Форсаж 9» отправится в Африку

Пока Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхэм готовятся к съемкам собственного спин-оффа «Форсажа»

с блэкджеком и девушками-стартерами, Вин Дизель поделился первыми подробностями о новых частях основной серии. Главная новость — действие «Форсаж 9», похоже, развернется в Африке.

Вин Дизель вместе с давними коллегами по «Форсажу» Тайризом Гибсоном, Лудакрисом и Джорданой Брюстер побывал в гостях на шоу Today, где рассказал следующее:

««Форсаж» станет еще масштабнее. Я только что разговаривал по телефону с Джастином Лином , который снимет 9 и 10 «Форсажи», и я даже передать вам не могу, как он взволнован. Могу лишь сказать, что мы никогда не были в Африке — и нам давно пора туда наведаться».

Спин-офф «Форсажа» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом мы увидим уже через год с небольшим, в июле 2019 (хотя пока о проекте практически ничего не известно), а 9-я часть основной серии выйдет в апреле 2020.

попкорнnews