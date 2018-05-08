Пять причин поехать в армянский Гюмри

Северную столицу Армении Гюмри называют городом ремесел и юмора. Его колорит можно заметить даже во время прогулки по городу. Здесь можно увидеть дома из туфа, прокатиться на фаэтоне или заглянуть в музей Фрунзика Мкртчяна , память о котором трепетно хранят местные жители. А еще в Гюмри вас могут угостить головой быка или привести в Черную крепость. «МИР» рассказывает о пяти причинах побывать в армянской культурной столице.

Причина 1: Увидеть дома из туфа

Изучать Гюмри лучше пешком. Каждый кирпичик здесь отдает историей, каждая дверь — произведение искусства. И даже водосточные желоба здесь необычные. А еще гюмрийцы называют свой город маленьким «армянским Голливудом», ведь на этих улочках сняли немало фильмов, хорошо знакомых советскому зрителю — «Треугольник», «Кусочек неба», «Веселый автобус» и «Танго нашего детства».

Практически все дома в Гюмри сделаны из туфа или, как его называют многие армяне, философского камня. Окрестности города очень богаты этой вулканической породой. Возможно, именно благодаря ему город славится своими уникальными постройками, созданными в XIX веке. Как рассказал директор историко-культурного музея-заповедника «Кумайри» Степан Тер-Маргарян, туф бывает красным и черным, но так как его запасы были очень ограничены, этот камень в основном можно увидеть на зданиях 60-80-ых годов.

За тысячелетия облик Гюмри менялся не раз. Последним, самым разрушительным было землетрясение 1988 года. Но с тех пор город поднялся с колен и сильно преобразился.

Причина 2: Прокатиться на фаэтоне

В Гюмри каждая туристка может почувствовать себя если не королевой Англии, то, как минимум, Золушкой. Для этого достаточно прокатиться на фаэтоне — старинном автомобиле с открытым кузовом. Туристам он кажется экзотикой, но для жителей Гюмри это вполне обыденный вид транспорта. Фаэтонщика дядю Самвела и его лошадей Аслана с Буриком знают в городе все. Найти дядю Самвела без труда можно в центре города. Дело фаэтонщика перешло ему по наследству от деда Гриши.

«У меня вместо коляски был фаэтон. Я с пеленок на нем. У деда воровал лошадь, он всегда ругал меня за это, но я его не слушал. И вот сегодня я не только им управляю, но и гидом подрабатываю», — рассказал Самвел Мурадян.

Раньше фаэтон был популярнее. Он считался символом богатства, ни одна свадьба без него не обходилась. Сегодня он стал частью городского колорита.

Причина 3: Побывать в музее Фрунзика Мкртчяна

Популярный советский актер Фрунзик Мкртчян родился в Гюмри в 30-ом году прошлого века, тогда еще в Ленинакане. С 15 лет работал на текстильной фабрике и тайком от отца бегал на репетиции самодеятельного театра. Папа актера всегда был против этого увлечения сына. Однако воперки всему Фрунзик стал актером. Сначала он снялся в эпизоде фильма «Тайна озера Севан» Александра Роу , затем появился в картине Георгия Данелии «Тридцать три», а после — в знаменитом «Мимино» исполнил роль Хачикяна, которая сделала его лауреатом Государственной премии Советского Союза.

Все, что вы увидите в музее, принадлежало самому артисту — одежда, предметы быта, письма со всех уголков Союза, зубная щетка и даже салфетка из того самого ресторана, в котором Фрунзик любил есть хаш. Здесь же вы увидите бочонок из фильма «0199», за съемки в котором Фрунзик получил звание народного артиста Армянской ССР, а также сможете посмотреть на трубу из фильма «Парни музкоманды». Все эти вещи помогают сохранять память о великом земляке, которую хранит в своем сердце каждый гюмриец.

Причина 4: Попробовать мясо быка

Житель Гюмри Артур Антикян известен тем, что снабжает практически весь город кяллой — блюдом из головы быка. Его готовят только в северной столице Армении. При приготовлении кяллы не используются никакие специи, потому что они могут испортить вкус. Запекать кяллу нужно почти девять часов.

Блюдо принято есть руками. Говорят, что у каждой части кяллы свой особенный вкус.

Причина 5: Увидеть «черную» крепость

«Черная» башня считается одной из самых главных исторических и архитектурных ценностей Гюмри. Ее построили в 1834 году. Она была оборонительным сооружением Александрополя, но использовалась в качестве военной тюрьмы.

После того, как Восточная Армения вошла в состав Российской империи, возникла необходимость в обороне ее южных границ. Тогда Николай I издал указ о строительстве вдоль границ крепости для 10 тысяч офицеров и солдат. В бывшей крепости сейчас находится историко-культурный музей-заповедник «Кумайри». В одной из частей экспозиции вы увидите четыре колодца, которые до сих пор могут снабжать население питьевой водой, хотя служат лишь музейными экспонатами.

В другой части экспозиции собраны документы, фото и карты Александрополя. Зал сегодня служит концертной площадкой. К ней примыкают десятки комнат.

Конечно же, стоит посетить и крышу крепости. С нее открывается живописный вид на город. Находясь здесь, ощущаешь всю мощь Гюмри.

Полный выпуск программы «Пять причин поехать в…» смотрите на сайте телеканала МИР.

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