В музеях тоже плачут. По судьбам ветеранов школьники изучают историю страны

Первая экспозиция состояла из трофейных вещей и была открыта в это же время. В основу концепции музея заложена идея показать войну через судьбы обычных людей. О музее, его фондах, экспозиции, формате работы корреспонденту «АиФ в Омске» рассказала заведующая филиалом Омского государственного историко-краеведческого музея — музейным комплексом воинской славы Анфиса Кокунина.

Ценный экспонат

Наталья Корнеева , АиФ в Омске: Анфиса Викторовна, сколько лет мемориальному комплексу? И когда появилась уличная экспозиция с военной техникой?

Анфиса Кокунина: Его открыли к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Располагается музей в здании, которое служило штабом 178-й Кулагинской Краснознамённой стрелковой дивизии. К 45-летию Победы, в 1990 году, при содействии нашего земляка маршала Советского Союза Дмитрия Язова в музее была создана экспозиция под открытым небом «Оружие Победы». На открытой площадке, прилегающей к музею, размещена боевая техника времён Великой Отечественной: танки, самоходки, «катюша», артиллерийские орудия.

— Какой экспонат самый ценный?

— Трудно ответить на этот вопрос: каждый предмет ценен по-своему, поскольку каждый экспонат принадлежал конкретному человеку, прошедшему дорогами войны. Например, шинель, в которой связист Леонид Колмаков был тяжело ранен при обороне Москвы. Пробитую пулями материю он заштопал и носил шинель ещё долгое время, потом передал в музей. Немногие знают, что первое стихотворение 9-летнего Роберта Рождественского появилось в выпуске газеты «Омская правда» от 8 июля 1941 года. Оно называлось «Фашистам не будет пощады!».

Дети Омска помогали взрослым весьма самоотверженно: 6-летняя Ада Занегина собирала деньги на куклу, но отдала на танк. Легендарная «Малютка» воевала на фронтах Великой Отечественной, а Адочка жива и сейчас, работает офтальмологом в Подмосковье. Приезжала в 2015 году в Омск. Ей, кстати, всегда дарят кукол.

— Наверное, самая трагичная история омских формирований — это 30-я отдельная лыжная бригада?

— Это правда. В декабре 1942-го 2948 бойцов отправили под Севск Брянской области. После трёхмесячных ожесточённых боёв в живых осталось всего 690 лыжников. Невиданным героизмом и стойкостью, ценою жизни многих бойцов и командиров бригада выполнила свою задачу — прочно стабилизировала линию фронта на северном выступе будущей битвы на Курской дуге. У нас неполный список служивших в бригаде, среди них Николай Самотуго, который принёс нам все данные о своих однополчанах. В этом сражении он получил тяжелейшие ранения ног. В экспозиции много личных вещей.

Мне до сих пор саднит душу история Виктора Лунёва. Окончив школу в 1941 году, он поступил в Ленинградское военно-морское училище. Началась война. Его последнее письмо было написано 3 сентября 1941-го, очень нежное послание, где он просил не беспокоиться. 8 сентября началась осада Ленинграда, 17-го его отправили на защиту Ладожского озера, где он и погиб. У нас есть извещение о смерти: Виктор Лунёв похоронен в Ладожском озере.

— А плачут у вас на экскурсиях?

— Плачут и даже в обмороки падают. Очень переживают маленькие дети, они чутко воспринимают информацию о войне. Остро реагируют и школьники, и старшее поколение.

Воссоздать атмосферу

— Какой он, ваш посетитель сейчас?

— Разные люди: от дошколят до старшеклассников. Приходят, как мы их называем, «самоходные», иногда и с люльками. В музее много уникальных экспонатов, некоторые уже вышли из обихода, и их назначение непонятно малышам. Это сейчас мы избалованы, в каждом телефоне фотокамера, а раньше фотоаппарат считался роскошью, был не в каждой семье. Немногие дети видели в своей жизни отрывной календарь. Не понимают, для чего нужны были радиоприёмники и как выглядели в то далёкое время.

— То есть вы воссоздали среду того времени?

— Да, мы попытались воссоздать примерный интерьер комнаты, чтобы показать, как люди жили. Мы начинаем экскурсию с рассказа о том, что Омск был маленьким городом. Тогда жителей насчитывалось чуть больше 250 тысяч, занимались в основном сельским хозяйством. Так получилось, что Омск и омичей изменила война. Почти 200 заводов и предприятий было эвакуировано в наш город, и он из аграрного превратился в промышленный.

Изменился и культурный код нашего города и людей, в нём проживающих. Так, на сцене Омского академического театра драмы в годы войны выступали артисты Московского театра им. Вахтангова. Вплоть до августа 1943 года московские артисты выходили на сцену вместе с омской труппой.

2 июля 1941 года в Омске был организован головной эвакосортировочный госпиталь № 1494. К зданию госпиталя была подведена трамвайная ветка, чтобы прямо с железнодорожного вокзала доставлять раненых. Сейчас в этом здании на ул. Гагарина, 28 работает госпиталь для ветеранов войн. Прибыло много блокадников — жителей Ленинграда. Эти люди изменили наш город: в поведении, стиле одежды, книжных предпочтениях.

Кстати, именно благодаря ленинградцам и стала формироваться первая коллекция музея. Они привезли трофейные вещи. До сих пор у нас хранится форма испанского легионера; представлен на выставке пенал, в котором лежал противогаз фашиста; фонарик для подачи световых сигналов; холодное оружие; книги; нашивки с нацистской символикой; брошюра, где прописаны все параметры арийской расы.

— Насколько классическая экскурсия сейчас понятна и интересна детям?

— Классическая экскурсия всегда востребована, а с прошлого года мы попробовали изменить формат работы с детьми — разработали квест-игры. Первый такой опыт был опробован в День защитника Отечества и оказался удачным. Квест «Бравые ребята» привязан к экспозиции «Навечно в памяти», в каждом из пяти залов дети получают задание, которое необходимо выполнить. Сначала придумали познавательную игру для маленьких школьников, потом усложнили, вовлекли подростков. Для 14-летних зашифровали слова в ребусы.

В этом году разработали новый квест — «Дослужись до генерала»; переходя из локации в локацию, выполняя задания, ребёнок получает воинское звание. За правильный ответ звание повышается. Детям интересно себя пробовать в качестве моряков. Они изучают семафорную азбуку, вяжут морские узлы. Действительность наша такова, что одежду сейчас делают на липучках и кнопках, дети шнурки не умеют завязывать. Мы их учим.

Сослагательное наклонение

— Насколько дети приходят подготовленными к экскурсии?

— По-разному: где есть хороший педагог, увлечённый, знающий, там и ребята многое знают о войне. Малышей приводят в музей для ознакомления. Равнодушных нет. Мне нравится, когда задают много вопросов, значит, задело за живое.

— Есть, мне кажется, некоторая сезонность во всём этом. Как наступает май, так все вспоминают о войне…

— К сожалению, да. 9 мая все хотят прийти в музей. Просто круговорот, не присесть. В этом году был востребован февраль — мы отмечали 75-летие Сталинградской битвы и вспоминали генерала Карбышева. В музей воинской славы идут, и когда вспоминают о погибших в локальных конфликтах. В декабре отмечаем День Героя Советского Союза и Российской Федерации.

— О чём новая выставка музея?

— Называется она «Служилые люди Сибири». Это выставка о казаках, казачьей истории, традициях. Представлены предметы быта, обихода: от кольчуги до папахи, от оружия до иконы. Недавно в музее были румыны, очень удивлялись, что и в Сибири, оказывается, жили казаки.

— Сейчас в прокат вышел фильм «Собибор», интересуются ли этой темой люди?

— Интересуются, особенно если рассказываешь им о генерале Карбышеве. Ведь почему его так часто переводили из лагеря в лагерь? В каждом из концлагерей фашисты пытались склонить его к сотрудничеству. Дмитрий Михайлович был непреклонен, не поддавался на уговоры, остался верен Родине. Вокруг него сплачивались военнопленные и создавались очаги сопротивления. Это был лидер, человек высоких моральных качеств и великой души. Дмитрия Михайловича уважали военнопленные: когда он заболел тифом, его не выдали, выходили, делились едой, выменивали её на лекарства. Когда людей гнали на работы, рядом с генералом старались быть более здоровые и рослые пленники, чтобы помочь.

— Какие вопросы сейчас задают дети? Может, что-то вас удивило…

— Часто спрашивают: «А как они выжили?» Я не знаю ответа на этот вопрос. Сама себе его часто задаю: как они прошли через всё? Если вспомнить 1990-е, и музеи, и театры были неинтересны. Все зарабатывали деньги. Сейчас ситуация, к счастью, изменилась: люди хотят знать историю. Хотя история не любит сослагательного наклонения, но страна была бы другой, если бы мы не победили. Война прошла через каждый город, каждый дом, каждую семью, оставив незаживающие раны. Нам есть что помнить и есть чем гордиться.