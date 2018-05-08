Мир Индии, судьба Шарлотты и Клондайк: что мы узнали из третьей серии «Мира Дикого Запада» 

В ночь с 6 на 7 мая на канале HBO (в России — на «Амедиатеке») состоялась премьера очередного эпизода «Мира Дикого Запада». Третья серия второго сезона оказалась очень информативной — в ней зрителям неожиданно представили полноценный третий парк, а также ввели нового действующего персонажа. Но это далеко не все сюрпризы эпизода. После многочисленных намёков на Мир самураев сценаристы сериала неожиданно представили зрителям… Мир Индии. Это парк под номером шесть и лишь второй среди попавших на экран. Судя по всему, The Raj или Raj World воспроизводит жизнь в Британской Индии первой половины XX века. Авторы сериала приложили немало усилий к тому, чтобы показать новый регион. Возможно, дальнейшие события будут развиваться и в нём. Отличить его от Мира Дикого Запада достаточно просто — по более тёплым краскам. Кроме того, создатели шоу обещают, что события в парках будут отличаться и по жанровой принадлежности. Если Мир Дикого Запада — это чистой воды вестерн, то Мир Индии — скорее, приключенческое кино. Сюжет из Мира Индии разворачивается вокруг неизвестной зрителям девушки. Её имя на экране не называют, но в материалах HBO она значится как Грэйс. Персонажа играет актриса Катя Херберс, известная по третьему сезону сериала «Оставленные». Из нескольких сцен с участием Грэйс мы узнаем, что она опытный посетитель парка. Она опасается, что встреченный ей в Мире Индии мужчина может быть роботом, поэтому стреляет в него из пистолета прежде чем закрутить с ним роман. Грэйс Впрочем, история их любви длится недолго. В Мире Индии тоже начинается восстание. Друга Грэйс убивают, а она сама чудом спасается от смерти и прыгает со скалы в воду вместе с напавшим на неё тигром — тем самым, которого сотрудники Delos нашли в первой серии. Грэйс выносит на берег Мира Дикого Запада, где она тут же сталкивается с индейцами. Поскольку сотрудники Delos находят на берегу только тигра, мы можем предположить, что Грэйс сбежала из Мира Индии в другом таймлайне. Это значит, что она потенциально сможет раскрыть судьбу Стаббса (Люк Хемсворт), также попавшего к индейцам после начала восстания. В третьей серии мы наконец-то узнали, каким образом разошлись пути Шарлотты и Бернарда (в первом эпизоде они вместе отправились на поиски андроида Абернати, который раньше играл в парке роль отца Долорес). Абернати Как оказалось, Шарлотте удалось успешно пережить восстание. В третьей серии она косвенно встречается с Бернардом сразу в двух таймлайнах — в самом актуальном (к тому моменту, когда Тедди и другие андроиды уже плавают в заливе) и в прошлом, где она использует лучших бойцов Delos, чтобы выкрасть Абернати у Долорес и Бернарда. Мы пока не знаем, чем так важен Абернати, но Бернард успевает выяснить, что в его памяти хранятся какие-то данные. Возможно, он выступает в роли человека-флешки и поэтому сходит с ума. Шарлотта Сцена из Мира Индии, где девушка проверяет своего ухажёра выстрелом, заставила многих зрителей задуматься о том, как в парках работает огнестрельное оружие. Режиссёр эпизода Ричард Льюис рассказал, что все пули в сериале настоящие. Однако, когда оружие нацелено на одного из гостей, скорость их полёта значительно снижается. Поэтому у людей на теле от выстрелов остаются только синяки. Впрочем, этот механизм работал только до начала восстания. После старта бойни шансы людей и роботов уравнялись. Судя по другой сцене из всё того же Мира Индии, в парках сломалось не только оружие, но и ограды. Тигр-робот без каких-либо затруднений покинул свой регион и погнался за Грэйс. Это значит, что в скором времени сериал может превратиться в беспорядочное месиво из ковбоев, самураев и индусов. В этой же серии мы узнали, что у сотрудников Delos есть достаточно простой способ узнать, не подменили ли человека андроидом — достаточно просканировать его шею. Если эту технологию нельзя обмануть, то это значит, что Стаббса и Шарлотту за время их приключений в парке никто не подменил. Главный вопрос — почему тогда никто не проверил Бернарда, когда его нашли на побережье? Быть может, в Delos знают, что он андроид и используют его в своих целях? «Прокачав» свой интеллект, Мэйв научилась управлять другими роботами. К сожалению, этот трюк не работает с индейцами, поэтому ей пришлось спасаться от них бегством. Роль коренных американцев в сериале по-прежнему остаётся загадкой, и мы всё ещё не знаем, зачем они похитили Стаббса в конце прошлого сезона. В финале эпизода Мэйв и её команда (её пополнили инженеры Феликс и Сильвестр, а также роботизированная бандитка Армистис) попадает в заснеженную зону. Сценарист парка Сайзмор тут же отмечает, что этот регион был воссоздан для симуляции «Клондайка», так что в мире Дикого Запада есть ещё и своя «золотая лихорадка». Впрочем, в этом месте Мэйв встречает не золотоискателей, а самого настоящего самурая, который, вероятно, как и тигр, сбежал из своего парка. Общаясь с Мэйв и её ухажёром, Сайзмор между делом узнаёт, что роботы хоть и говорят заготовленными текстами, но обладают полноценной свободой воли. Гектор, например, отказывается любить предписанную ему программой Изабеллу и посвящает себя Мэйв. То же самое касается и Тедди. Когда Долорес поручает ему убить военных, он отказывается это делать и отпускает их. По словам режиссёра сериала, Тедди, как и другие роботы, постепенно вспоминает все свои «жизни». Просто в его случае процесс идёт медленнее, чем у Долорес. Из третьей серии мы узнаём, что Долорес всё-таки не делит мир исключительно на роботов и людей. Она по-прежнему считает, что некоторые «хозяева» недостойны жить, поэтому без какой-либо жалости приносит в жертву целую армию. С другой стороны, Долорес периодически просит называть себя Уайаттом и руководит бандой в масках. Всё это каким-то образом вяжется в её голове с нежной любовью к её «отцу» — Абернати. Иными словами, девушка превратилась в очень странную комбинацию из всех её предыдущих ролей. Чтобы выкрасть Абернати у бандитов, Бернард вырубает их главаря и с помощью планшета и кабеля превращает его в положительного персонажа. «Молочный бандит» нападает на своих коллег и освобождает заложников. Вполне возможно, что в дальнейшем он даже превратится в полноценного героя сериала. После ухода из «Ходячих мертвецов» Стивен Огг более-менее свободен. #мирдикогозапада #мнения