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К 9 Мая: Владимиро-Суздальский музей-заповедник можно посетить бесплатно
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К 9 Мая: Владимиро-Суздальский музей-заповедник можно посетить бесплатно 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В преддверии Дня Победы Владимиро-Суздальский музей-заповедник организует бесплатный вход в свои экспозиции для следующих категорий граждан:
— Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы; — инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан (бывших узников фашистских концлагерей, граждан РФ, выполнявших воинский и служебный долг в республике Афганистан или других странах, в которых велись боевые действия); — инвалидов I и II групп; — лиц, сопровождающих инвалидов, не способных самостоятельно передвигаться; — военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; — детей, находящихся на попечении государства; — сотрудников музеев, подведомственных Министерству культуры РФ, членов Международного Совета музеев (ИКОМ); — членов Союза художников России; — граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; — многодетных семей; — лиц, не достигших 16-летнего возраста, вне зависимости от гражданства.
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