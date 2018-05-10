В центре соцобслуживания Южнопортового прошел праздничный концерт

В центре социального обслуживания Южнопортового района прошел праздничный концерт «Весной сорок пятого года…», в организации которого приняли участие сотрудники районной библиотеки № 124. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Гоар Арутюнян.

— Каждый номер праздничного концерта вызвал искренние эмоции и оставил глубокое впечатление. Сегодняшний

концерт, соединивший творчество наших читателей разных поколений, — это дань памяти и благодарности за героический подвиг солдат, погибших на полях сражений и отстоявших независимость нашей Родины. Благодарные зрители, в свою очередь, дарили громкие аплодисменты выступающим, — сообщила Арутюнян.

Напомним, что центр соцобслуживания расположен по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (ео)