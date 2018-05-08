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Детская площадка на Шарикоподшипниковской улице снова стала комфортной для игр
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Детская площадка на Шарикоподшипниковской улице снова стала комфортной для игр 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Во дворе дома № 26 по Шарикоподшипниковской улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местный житель обратился на портал «Наш город»: он сообщил о том, что одна из осей на качелях разболталась, и попросил устранить проблему.
Проблема была оперативно устранена, после чего москвич получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина.
«Сообщаем, что выполнены работы по ремонту крепления качелей. В настоящее время малые архитектурные формы на детской площадке находятся в удовлетворительном техническом состоянии», — говорится в ответе.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (ео)
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