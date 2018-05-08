На выставке в Свердловской области представили любимое авто Николая II

Выставочный центр Музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме открыл свои двери для посетителей. В нем представлена уникальная экспозиция из 160 автомобилей и практически столько же единиц мото‐ и велотехники.

Источник фото: телеканал «360»

«Его Величество Царь» — любимцем императора Николая II был огромный и роскошный «Делоне–Бельвиль», свое пристанище он обрел под крышей Музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме. Здесь собрана 130-летняя история транспорта нашей страны и мира. Больше половины экспонатов музея до сих пор на ходу. Тогда это был переломный момент в индустриальной истории — паровозы превращались в автомобили.

«Если вы посмотрите на радиатор, очень характерная черта, видите, здесь круглый радиатор. Это намек на паровой котел. «Делоне Бельвиль» производили котлы, а потом стали производить автомобили представительского класса, — рассказывает Андрей Зимин , ведущий специалист Музея автомобильной техники УГМК.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на то, что «Делоне–Бельвиль» чаще всего мелькает на кадрах архивной кинохроники, государь Николай II использовал его больше для коротких городских поездок. Что касается длительных путешествий на автомобиле, то глава императорской фамилии предпочитал немецкие «Мерседесы» за их рекордно высокую скорость и мощность.

Новая экспозиционная площадка — проект амбициозный. На сегодняшний день, это одно из самых масштабных и уникальных собраний ретроавтомобилей в России. Вместе с уральским Музеем военной техники она составит единый ансамбль.

Здесь у нас машины начала 30-х годов. Они все одного класса и даже похожие кузова, открытые такие, чтобы с ветерком ездить на большом роскошном автомобиле

Андрей Зимин

Коллекция разместилась в четырехэтажном здании площадью 12 тысяч квадратных метров. Первый этаж посвящен автомобилям конца XIX-начала XX века, на 2-м и 3-м находятся залы истории отечественного автомобилестроения, а на верхнем уровне расположены мотоциклы и спортивная техника.

Источник фото: телеканал «360»

Жемчужины коллекции — первые крупногабаритные машины горьковского завода, мелкосерийные и экспериментальные автомобили. Особый интерес вызывают кортежи руководства СССР с 1930-х до начала 1990-х годов. 130 лет истории автомобилестроения, 160 экспонатов — и это только начало. В цехах уральского завода реставрируют пополнение. Коллекция постоянно пополняется. Многие экспонаты восстанавливают по оригинальным чертежам в специальном цехе. Сотрудники комплекса обещают — каждый новый визит для посетителей будет, как первый.