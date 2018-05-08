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Дипломы «юных космонавтов» вручили измайловским детям
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Дипломы «юных космонавтов» вручили измайловским детям 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Почетные дипломы ребята получили в музее Космонавтики на ВДНХ.
Второклассники школы №1508 во время экскурсии в музей Космонавтики на ВДНХ узнали много интересного о жизни космонавтов на орбите: как проводят время, чем питаются, как спят.
Юным измайловцам представился уникальный шанс потрогать руками метеориты, загадав желание, заглянуть внутрь спускаемых модулей и подняться на борт космической станции «Мир». Они увидели невероятное количество приборов, подлинные космические аппараты и их макеты, множество фотографий из жизни космонавтов.
В экскурсионную программу вошли занятия на тренажере СОЮЗ ТМА. В итоге дети побывали в роли командира экипажа, произвели стыковку космического корабля.
За участие в подготовке к космическому полету, школьникам вручили дипломы юных космонавтов.
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