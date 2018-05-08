Дипломы «юных космонавтов» вручили измайловским детям

Почетные дипломы ребята получили в музее Космонавтики на ВДНХ.

Второклассники школы №1508 во время экскурсии в музей Космонавтики на ВДНХ узнали много интересного о жизни космонавтов на орбите: как проводят время, чем питаются, как спят.

Юным измайловцам представился уникальный шанс потрогать руками метеориты, загадав желание, заглянуть внутрь спускаемых модулей и подняться на борт космической станции «Мир». Они увидели невероятное количество приборов, подлинные космические аппараты и их макеты, множество фотографий из жизни космонавтов.

В экскурсионную программу вошли занятия на тренажере СОЮЗ ТМА. В итоге дети побывали в роли командира экипажа, произвели стыковку космического корабля.

За участие в подготовке к космическому полету, школьникам вручили дипломы юных космонавтов.