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Если бы старое «Простоквашино» вышло в наши дни
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Если бы старое «Простоквашино» вышло в наши дни 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
О времена, о нравы! На днях вышла вторая серия нового «Простоквашино», и студии «Союзмультфильм» снова прилетело от взрослых. Главными претензиями, кроме достаточно конструктивного «звук не совпадает с движениями губ», стали два следующих момента: сексизм и эксплуатация детского труда. Да, настолько громко:
Особенно забавно про раздевающегося Печкина — видимо, комментаторы не видели львиной доли современных мультиков, где это в порядке вещей:
С одной стороны — конечно, шутка про навигатор может кого-то обидеть. Но с другой — это же просто шутка, с большой долей суровой правды внутри. В одном из интервью известный режиссер Стивен Содерберг произнес фразу, с которой мы согласны: «Сегодня невозможно снять кино и никого не оскорбить». И степень оскорбления зависит от каждого конретного человека. И времени, со всеми его веяниями и «правилами».
Чтобы это доказать, мы провели шутливый эксперимент и пересмотрели старое доброе «Простоквашино», любимый мультфильм детства очень многих (и нас тоже!) современным критическим взглядом. И представили, как отреагировали бы взрослые, если бы серии выпустили в наши дни.
Внимание!Все нижеследующие сообщения нами придуманы! Редакция Tlum.Ru нежно любит старые мультфильмы про Простоквашино, а это — лишь попытка показать, что современный мультсериал ругают немного… зря.
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