Макс Реймс о преступлениях Мадонны и Примадонны против шоу-бизнеса и не только

СДЕЛАНО В СССР

Звезда Аллы Пугачевой могла взойти только на cоветском небосклоне — сейчас это можно сказать уже со всей определенностью. Она никогда не была великой вокалисткой, но будучи человеком артистически одаренным и умеющим слушать чужие советы, Пугачева сумела выработать собственный вокальный почерк.

Немного от джаза, немного от рока, немного от народной музыки и невероятное умение драматически прожить песню. Алла Пугачева, меняя регистры, могла делать смысловой акцент хоть на каждом слове в тексте. Мелизмы, расщепление, вибрато, микст, бэлтинг, разное положение гортани, динамика от громкости к тишине, — в ход шли все вокальные приемы. С ней работали хороше режиссеры, поэтому к каждому новому выступлению придумывался образ, благодаря которому песни Пугачевой считывались публикой как ее личные высказывания.

Все эти слагаемые невероятно удачно легли на традицию русских городских песен, Пугачева пользовалась огромной любовью публики. Даже властям приходилось с ней считаться. На певицу работали лучшие композиторы, лучшие поэты, лучшие музыканты.

Фактически Пугачева, сама того не зная, единственная работала по стандартам мирового шоу-бизнеса: песня-образ-турне. Конкурентов у нее не было. Ближайшая — София Ротару , несмотря на большой потенциал, слишком долго отрабатывала один образ — звезда молдавско-украинского происхождения. Но у нее был один козырь, который никак не мог быть побит Пугачевой — природная красота, которую невозможно было испортить даже советским гримом.

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

В тот же год Майкл Джексон спел Bad… Почувствуйте разницу.

Чтобы усилить эффект, сравним Тину Тернер образца 1989 года и Ольгу Зарубину с хитом «На теплоходе музыка играет».

Это вы еще не слышали Екатерину Семенову и ее «На минутку» (такая Пугачева для совсем уж бедных духом), «Седую ночь» «Ласкового мая» или «Привет с большого бодуна» группы «Дюна». Какой вокал, о чем вы?

ГОНКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ

Против отечественной попсы сыграла не только советская идеология, но и технический прогресс. Как только в моду вошла «электронника», наша популярная музыка оказалась отброшена далеко назад по одной простой причине: практически ничего из годных электронных музыкальных инструментов советская, а потом и российская промышленности не производили.

И, что самое прискорбное, никто даже не собирался. Ведь шоу-бизнеса в его промышленном масштабе у нас как не было, так и нет. Все легче купить на Западе. Купить да, а вот освоить… Когда в западной музыке началась эпоха саунд-дизайна, в России продолжали делать аранжировки в лучшем случае по лекалам эстрадно-джазовых училищ, в худшем — делали дешевые копии западных аналогов.

Хорошо звучали те песни, которые были сыграны с максимальным использованием живых инструментов. Есть прекрасная история про то, как в российское подразделение Warner music обратился рэпер Action Bronson с вопросом о том, не знают ли там Александра Градского . Очень уж у него хорошая песня «Ты меня оставил» двадцатилетней давности, и хотелось бы из нее взять кусочек. Договорились. Взял. Слушается отлично.

ПАДЕНИЕ НРАВОВ

Помимо технического были еще моменты, скажем так, этического и стилистического характера. В Советском Союзе не было ни шоу, ни бизнеса. Особым уважением в массе своей эстрадные артисты у власти не пользовались. Где же они зарабатывали деньги и тешили свое эго? В ресторанах в компаниях криминалитета.

С конца восьмидесятых этот союз стал крепнуть день ото дня. Свадьбы, дни рождения, другие важные праздники — тут и музыка требуется соответствующая и костюмчик повеселее, ведь артисту нужно элементарно выделиться среди гостей. Постепенно эта эстетика стала перекочевывать на официальную сцену — зрителям же нравится. Не последнюю роль в снижении планки сыграли поющие жены, любовницы и дочери людей с деньгами, а так же случайно ухватившие удачу за хвост провинциалки. Мы же все знаем, что больше всего любят петь, люди без голоса и слуха! Оцените Лену Зосимову и Татьяну Овсиенко

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАДОННЫ И ПРИМАДОННЫ

В этом стремительном падении планки виновна не только бедность, но и тлетворное влияние запада, а именно артистки Мадонны. Взлетевшая в восьмидесятых на вершины хит-парадов восьмидесятых Чикконе породила огромное количество безголосых певиц. Ну в самом деле, если этой итальянской лохушке можно, то почему другим нельзя? Особенно органично эта мысль легла на неокрепшие умы творческих девушек на территории бывшего СССР. Лавину было не остановить — телевизионный и радиоэфир был засорен настолько, что отсутствие вокальных данных стало казаться модной фишкой. К 1998 году даже Пугачева стала петь голосом, неотличимым от Овсиенко. Давайте послушаем ее хит «Позови меня с собой».

А потом вернемся к Мадонне, и поймем, что за двадцать лет карьеры она сделала невероятный прорыв в вокале. Сингл того же 1998 года Frozen, решенный в тональности фа минор, раскрывает Мадонну как артистку, умеющую пусть в условиях студии, но исполнять виртуозные партии.

Куда же делся «театр ума» Аллы Пугачевой и откуда взялась «Мадам Брошкина»? К 1998 году Алла Борисовна подготовила концертную программу «Избранное» и это был своеобразный итог ее многолетней карьеры. Пришла она к нему на пике артистической формы. Минималистичное оформление зала давало понять, что это вовсе не шоу, а концерт. И главная здесь певица, а не все, что вокруг.

В жизни же у Пугачевой все происходило иначе. Придуманные ею в 1988 году «Рождественские встречи» помогли образоваться вокруг Примадонны некоему клану, состоящему из приближенных артистов, композиторов, поэтов, разного рода функционеров и директоров. Колода эта тасовалась не сильно, и карты постарше не выбывают из нее до сих пор. И в какой-то момент все, что вокруг для Пугачевой стало важнее: деньги, дома, семья, связи. Образы заменил пиар, на смену песням-исповедям, пришли песни-безделушки. Женщина, которая поет, просто захотела пожить так как жила ее лирическая героиня, пока артистка моталась по гастролям. А отдых в джазовых клубах, как вы понимаете, в СССР не практиковался.

Но самое большое преступление Аллы Борисовны состоит не в безвкусных песнях последних лет, а в том, что она никому не передала свое былое умение делать из песни театр. Мы не берем в расчет Филиппа Киркорова — король римейков в вокальном плане очень многое взял от своей жены, но в его интерпретации театр превратился в гей-кабаре. Жанр сомнительный, но и у него есть поклонники. Если бы в 1998 году Пугачева закончила карьеру певицы и начала бы преподавать, то к 2018-му, глядишь, у нас бы и сформировалась своя эстрадная традиция — как у итальянцев и французов, например. И мы бы экспортировали на Запад, не скроенные по их же образцам «Тату» и «Серебро», а что-то оригинальное.

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА

А теперь давайте вернемся к «Евровидению» и к двум артистам, один из которых наши надежды на победу оправдал, а второй так и не смог. Дима Билан Сергей Лазарев — показательный пример того, что при прочих равных условиях: сложнопостановочный номер, фирменно записанная песня, правильный промоушн, побеждает тот, кто владеет современным вокалом. Мы же с вами все смотрим шоу талантов, и часто замечаем, что есть участники с хорошими голосами, но поют они при всей старательности настолько провинциально, что шансов на дальнейшую карьеру у них никаких. Это просто герои телевизионного шоу. А теперь экстраполируем все это на «Евровидение» — там тот же принцип. И вот к ним приезжают два певца с хорошими песнями. Первый — выпускник Государственнго музыкального училища имени Гнесиных, фанат Уитни Хьюстон , последователь западной вокальной школы Дима Билан. И исполняет он Believe.

А второй — выпускник детского эстрадного кружка «Непоседы» Сергей Лазарев, тянущий за собой, как бы он от этого ни отбрыкивался, традиции исполнения песни «Солнечный круг, небо вокруг». Попробуйте представить ее в версии Билана со всеми его мелизмами, посмеемся вместе. А пока послушаем You Are The Only One в исполнении Сергея.

Джастину Биберу, Что по вашему ближе западному слушателю, привыкшему к Леди Гаге Тэйлор Свифт и Бейонсе? Ответ очевиден. И все конспирологические версии про покупку Рудковской голосов отпадают сами собой. В ближайшие вечера можно еще раз проверить, за какие песни проголосует Европа, и как именно их будут исполнять вокалисты.