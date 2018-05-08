Стала известна полная программа мероприятий в честь Дня Победы в Петербурге 

9 мая вся страна будет отмечать 73-ю годовщину Великой Победы. Жители и гости города смогут принять участие в праздничных мероприятих, участниками которых также станут ветераны. Помимо этого, только 9 мая петербуржцы смогут со скидкой посмотреть в кинотеатрах «Довлатова», «Аритмию» и «Тренера», и другие российские картины, а военную драму «Сталинград» покажут в IMAX. Петербургское метро в ночь на 10 мая будет работать без перерыва. Предлагаем ознакомиться с программой праздничных мероприятий в этот день.
9.00-12.00 / 17.00-23.00 Зажжение факелов на Ростральных колоннах
10.00 Военный Парад Победы Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади
10.00 Мероприятия у Петропавловской крепости, посвященные Великой Победе
12.00 «Вахта памяти» у монумента героическим защитникам Ленинграда (пл. Победы д. 1)
12.00 Акция «Народный хор Победы» 2018, Казанский собор, Казанская площадь д.2;
12.00 Праздничная программа в Летнем саду для ветеранов, петербуржцев и гостей города (наб Кутузова, д.2)
13.40 Спецпоказ фильма «20 дней без войны» (режиссер Алексей Герман) Киноцентр «Родина» (Караванная ул. 12)
14.00 Торжественный митинг «Вахта памяти», программа «Весна Победы» (ЦПКИО им. С. М. Кирова), далее — концерт «Весна Победы»
14.30 Парад ретро-автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны, площадь Восстания — Дворцовая площадь
14.30 Начало интерактивной программы в честь ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда, БКЗ «Октябрьский»
15:00 Шествие акции «Бессмертный полк»
15.00 Спектакль «Бессмертие Великой Победы», СПб ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга», наб. реки Мойки, д.20;
15.30 Торжественный концерт на Дворцовой площади
17.00 Праздничный концерт в честь 73-летия Победы, Дворцовая площадь
18.00 Танцевальная программа «РиоРита», Екатерингофский парк (Лифляндская ул., 12)
22.00 Праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы 2018, пляж Петропавловской крепости
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