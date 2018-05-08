Стала известна полная программа мероприятий в честь Дня Победы в Петербурге

9 мая вся страна будет отмечать 73-ю годовщину Великой Победы. Жители и гости города смогут принять участие в праздничных мероприятих, участниками которых также станут ветераны. Помимо этого, только 9 мая петербуржцы смогут со скидкой посмотреть в кинотеатрах «Довлатова», «Аритмию» и «Тренера», и другие российские картины, а военную драму «Сталинград» покажут в IMAX. Петербургское метро в ночь на 10 мая будет работать без перерыва. Предлагаем ознакомиться с программой праздничных мероприятий в этот день.

9.00-12.00 / 17.00-23.00 Зажжение факелов на Ростральных колоннах

10.00 Военный Парад Победы Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади

10.00 Мероприятия у Петропавловской крепости, посвященные Великой Победе

12.00 «Вахта памяти» у монумента героическим защитникам Ленинграда (пл. Победы д. 1)

12.00 Акция «Народный хор Победы» 2018, Казанский собор, Казанская площадь д.2;

12.00 Праздничная программа в Летнем саду для ветеранов, петербуржцев и гостей города (наб Кутузова, д.2)

13.40 Спецпоказ фильма «20 дней без войны» (режиссер Алексей Герман ) Киноцентр «Родина» (Караванная ул. 12)

14.00 Торжественный митинг «Вахта памяти», программа «Весна Победы» (ЦПКИО им. С. М. Кирова), далее — концерт «Весна Победы»

14.30 Парад ретро-автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны, площадь Восстания — Дворцовая площадь

14.30 Начало интерактивной программы в честь ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда, БКЗ «Октябрьский»

15:00 Шествие акции «Бессмертный полк»

15.00 Спектакль «Бессмертие Великой Победы», СПб ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга», наб. реки Мойки, д.20;

15.30 Торжественный концерт на Дворцовой площади

17.00 Праздничный концерт в честь 73-летия Победы, Дворцовая площадь

18.00 Танцевальная программа «РиоРита», Екатерингофский парк (Лифляндская ул., 12)

22.00 Праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы 2018, пляж Петропавловской крепости

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