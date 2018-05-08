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В честь Дня Победы Музей Героев Советского Союза и России будет работать бесплатно
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В честь Дня Победы Музей Героев Советского Союза и России будет работать бесплатно 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
9 мая, в День Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, «Музей Героев Советского Союза и России» приглашает гостей на экскурсионную программу. Об этом сообщается на странице музея в соцсети ВКонтакте.
С утра в музее планируется патронатная акция и возложение цветов к памятнику рабочим Черемушкинского кирпичного завода, погибшим в Великой Отечественной войне.
В 13 часов Музей Героев приглашает на экскурсию «На встречу с Героями». Посетители узнают боевые биографии Героев-фронтовиков, которые обессмертили свои имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в других сражениях.
Великая Отечественная война стала одновременно и самым трагическим, и самым героическим периодом в истории народов, входивших в состав СССР. За годы войны более 11 тысяч человек удостоились высшей награды государства звания «Герой Советского Союза».
Затем участники музейной программы «Оружие героев» увидят самые знаменитые образцы советского оружия: винтовку Мосина и пистолет-пулемет Шпагина. Советский солдат всегда с благодарностью отзывался о своем оружии, ведь с его помощью были одержаны великие победы. Ребята узнают об особенностях каждого образца оружия, их производстве и применении в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, что Музей Героев Советского Союза и России находится в Академическом районе по адресу: ул. Большая Черёмушкинская, д. 24, кор. 3. Запись на экскурсии и программу «Оружие Героев» по телефону: +7 (499) 744 3025
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