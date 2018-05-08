Праздновать День Победы в парке «Останкино» начнут в полдень 

Традиционное празднование Дня Победы в парке «Останкино» начнется в полдень. Весь день там будут проходить выступления музыкантов и творческих коллективов, среди которых — Большой детский хор имени В. С. Попова, ансамбль медных духовых инструментов New Life Brass имени Т. Докшицера, вокальный ансамбль «Посолонь», ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России и другие.
Зрителям будет представлена музыкально-поэтическая программа «Весна Победы», в которую вошли всеми любимые произведения авторов военных поколений — Арсения Тарковского, Александра Твардовского, Валерия Гаврилина и многих других. Вечером в импровизированном кинозале покажут романтическую трагикомедию Владимира Мотыля «Женя, Женечка и „катюша“. На ретроплощадке можно будет научиться танцевать фокстрот, танго и вальс.
Завершится праздничная программа в 21.00. (иб)