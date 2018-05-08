Праздник в честь Дня Победы устроили в храме 12 апостолов на Клинской

После воскресной службы, 6 мая, в храме Двенадцати апостолов в Ховрине прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Как уточнили в храме, всех прихожан ждал концерт.

— От детских голосов перехватывало дух. Юные артисты сумели что-то всколыхнуть, что-то перевернуть внутри нас. А потом под монастырский хор все плясали любимую «Смуглянку». И батюшка плясал. Одна из прихожанок вчера вышла из больницы. И она плясала. Как могла. Все праздновали такую долгожданную и такую родную, такую трудную, но нашу общую Победу, — подчеркнули в храме.

Напомним, храм 12 апостолов находится по адресу: ул. Клинская, вл. 12-14. (то)