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Праздник в честь Дня Победы устроили в храме 12 апостолов на Клинской
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Праздник в честь Дня Победы устроили в храме 12 апостолов на Клинской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После воскресной службы, 6 мая, в храме Двенадцати апостолов в Ховрине прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Как уточнили в храме, всех прихожан ждал концерт.
— От детских голосов перехватывало дух. Юные артисты сумели что-то всколыхнуть, что-то перевернуть внутри нас. А потом под монастырский хор все плясали любимую «Смуглянку». И батюшка плясал. Одна из прихожанок вчера вышла из больницы. И она плясала. Как могла. Все праздновали такую долгожданную и такую родную, такую трудную, но нашу общую Победу, — подчеркнули в храме.
Напомним, храм 12 апостолов находится по адресу: ул. Клинская, вл. 12-14. (то)
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