Музыкальную гостиную провели для участников «Московского долголетия» в Коптеве

В минувшую пятницу, 4 мая, в центре «Радость» района Коптево провели сразу несколько мероприятий для пенсионеров в рамках проекта «Московское долголетие». Площадкой музыкальной гостиной и кинолектория стал центр досуга «Мир искусств».

— В Музее музыкальной культуры и истории центра «Радость» руководитель музея Ольга Афонина организовала музыкальную гостиную, посвященную творчеству знаменитого итальянского оперного певца Энрико Карузо , — пояснил один из сотрудников центра.

Кинолекторий был посвящен оперетте «Принцесса Цирка», которую написал венгерский композитор Имре Кальман в 1926 году.

Напомним, что присоединиться к проекту «Московское долголетие» могут горожане пенсионного возраста, у которых есть постоянная регистрация в Москве. Для этого необходимо оставить заявку в территориальном центре социального обслуживания.

Адрес филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский»: проезд Черепановых, дом 22.

Телефон: 8 (499) 153-83— 92. Все занятия бесплатные. (жм)