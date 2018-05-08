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Музыкальную гостиную провели для участников «Московского долголетия» в Коптеве
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Музыкальную гостиную провели для участников «Московского долголетия» в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В минувшую пятницу, 4 мая, в центре «Радость» района Коптево провели сразу несколько мероприятий для пенсионеров в рамках проекта «Московское долголетие». Площадкой музыкальной гостиной и кинолектория стал центр досуга «Мир искусств».
— В Музее музыкальной культуры и истории центра «Радость» руководитель музея Ольга Афонина организовала музыкальную гостиную, посвященную творчеству знаменитого итальянского оперного певца Энрико Карузо, — пояснил один из сотрудников центра.
Кинолекторий был посвящен оперетте «Принцесса Цирка», которую написал венгерский композитор Имре Кальман в 1926 году.
Напомним, что присоединиться к проекту «Московское долголетие» могут горожане пенсионного возраста, у которых есть постоянная регистрация в Москве. Для этого необходимо оставить заявку в территориальном центре социального обслуживания.
Адрес филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский»: проезд Черепановых, дом 22.
Телефон: 8 (499) 153-83— 92. Все занятия бесплатные. (жм)
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