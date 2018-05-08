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В парке «Кузьминки» отметят День Победы
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В парке «Кузьминки» отметят День Победы 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В День Победы, 9 мая, территория парка «Кузьминки» наполнится музыкой военных лет в исполнении духового оркестра и вокалистов.
На центральной площади состоится бал Победы в исполнении профессиональных танцоров. Специально для ветеранов во время праздника будет работать шатер, где можно будет послушать музыку в исполнении баяниста, выпить чаю и предаться воспоминаниям вместе со своими сослуживцами.
Посетители смогут попробовать угощения полевой кухни, а дети — принять участие в спортивных состязаниях.
В конце мероприятия небо над парком озариться красочными залпами фейерверка в честь Дня Победы.
Место проведения: центральная площадь. Салют — ул. Заречье вл.3.
Время проведения: с 12:00 до 22:00 (Салют в 22:00). (нд)
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