Она зажжет на финале Лиги чемпионов не меньше Роналду и Салаха

На церемонии открытия финала Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве, выступит певица Дуа Липа. Ей всего 22 года, но ее дебютный альбом Dua Lipa уже разошелся миллионами копий, а синглы — Be The One, IDGAF, New Rules — покорили британские хит-парады.

Дуа родилась в Лондоне, куда ее родители бежали из Косова в девяностые. Отец Липы был локальной рок-звездой Приштины, от него Дуа переняла страсть к пению. Липа гордится своим происхождением и часто рассказывает о косоварах. В 2016 году она дала концерт в Приштине.

Когда Косово объявило о независимости, семья Липы вернулась на родину, но Дуа скоро снова поехала в Лондон — делать карьеру. Там ей посоветовали пойти в модели: внешность располагала. Остановило то, что от Липы потребовали срочно скинуть вес. Сейчас Дуа — открытая сторонница бодипозитива.

В Англии Дуа начинала с работы хостесс и пела по кабакам. В 14 лет она заливала на YouTube каверы, в 15 Липу подписал лейбл, а вскоре вышел ее первый сингл.

Ее клип на песню New Rules пробил миллиард просмотров на YouTube.

В 2017 года Липа получила номинацию на Brit Awards, а в 2018-м взяла две награды.

Прошлым летом Дуа выступала на фестивалях Glastonbury, Bonnaroo и Lollapalooza, а также побывала на шоу Джимми Киммела

На прошлой неделе вышел клип на песню One Kiss, записанную Дуа совместно с одним из ведущих диджеев мира Келвином Харрисом.

Дуа выступала на разогреве у Coldplay и Бруно Марса . Сейчас она находится в азиатском турне — его открыло выступление на Гран-при Азербайджана. 2 июня она даст первый большой концерт в Москве.

