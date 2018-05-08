Торжественный митинг в честь Дня Победы прошел в обновленном сквере на Оборонной улице

В сквере на Оборонной улице обустроили Аллею Славы. К мемориалу памяти воинов, уходивших на фронт из города Бабушкина, перенесли камень закладки аллеи в честь воинов, выполнявших свой долг перед Родиной в Афганистане и на Северном Кавказе из парка «Торфянка». Торжественный митинг в обновленном сквере прошел накануне; в нем приняли участие представители управы Лосиноостровского района, ветераны Великой Отечественной войны, школьники и жители Лосинки.

Участник Великой Отечественной войны Петр Афанасьевич Усов поделился с участниками своими воспоминаниями о войне. Он добавил, что присутствовал на открытии мемориала три года назад и считает, что увековечивать память о героях военных лет особенно важно как для взрослых, так и для подрастающего поколения.

Завершился митинг возложением цветов к памятному знаку и выступлением ветерана Большого театра, преподавателя ДМШ им. Свиридова Сергея Зверкина, который исполнил на трубе мелодии военных лет. (иб)