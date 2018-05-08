9 Мая «Меридиан» приглашает москвичей и гостей столицы на праздничный концерт «Салют Победы»

День Победы — это день памяти всех, кто ценой своей жизни проложил дорогу в мирное будущее. ЦКИ «Меридиан» приглашает москвичей и гостей столицы на праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Великой Победы.

Отдавая дань благодарности и глубокого уважения каждому ветерану Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., традиционно в этот праздничный день состоится акция «Георгиевская ленточка», ставшая одним из самых заметных событий в череде мероприятий, посвященных Дню Победы.

Со сцены Большого зала ЦКИ «Меридиан» в исполнении творческих коллективов из Москвы и Московской области, Владикавказа, Воронежа и других славных уголков нашей необъятной страны прозвучат замечательные песни. Они станут отличным подарком всем гостям «Меридиана» и своеобразной эстафетной палочкой, передаваемой нынешним поколением будущим! Зрители увидят чудесные танцевальные и хореографические номера, призванные вдохновить последователей традиционной российской художественной культуры на новые, творческие, победы.

В концерте участвуют:

— Театр танца «Ковчег», г. Чехов;

— ансамбль народного танца «Радость», г. Домодедово;

— детский коллектив эстрадного танца «Фристайл», г. Подольск;

— хореографическая школа «Фантазия», г. Подольск;

— ансамбль народного танца «Арфан», г. Владикавказ;

— Детский образцовый хореографический коллектив «Подсолнушки», Серпуховский район;

— коллективы из Павловского Посада, Электростали , Острогожска и др.

Организаторы:

— ГБУК г. Москвы «ЦКИ „Меридиан“;

— НО „Детский Благотворительный Фонд „АРТ Фестиваль — Роза Ветров“ (www.rosavetrov.ru).

При участии Продюсерского центра „Юный Артист“.