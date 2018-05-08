Какие вещи русские переняли у евреев

Отношение русских к евреям всегда было довольно сложным. Между тем, сами того не подозревая, русские многое переняли у этой нации за века сосуществования. Особенно это касается культурных влияний.

Откуда евреи взялись в России

Считается, что евреи начали мигрировать на территорию Руси в I-II веках из Палестины и Хазарского каганата, где иудаизм являлся одной из официальных религий. После того как Хазарский каганат распался, евреи мигрировали в западные области, в том числе на территорию Древней Руси и Польши.

К концу XIX столетия на территории России проживало около пяти с половиной миллионов евреев — это составляло 80% от их общей численности в мире. В основном они проживали «в черте оседлости», которая являлась не только формой дискриминации, но и формой защиты еврейского общества от внешних влияний. Были у евреев и свои привилегии: их поначалу не брали в армию, они не платили налогов, им разрешались такие виды деятельности, как винокурение, пивоварение, многие ремесла и промыслы. [С-BLOCK]

С некоторых евреев снимались ограничения в правах. Это касалось евреев неиудейского вероисповедания, купцов первой гильдии, дантистов, провизоров, фельдшеров, механиков, приказчиков, а также лиц, окончивших высшие учебные заведения.

Разумеется, еврейская культура с самого начала оказывала влияние на европейскую и в частности русскую. О каких же аспектах идет речь?

Кухня

Еврейская кухня — это синтез многих кулинарных культур, с которыми евреи соприкасались. Туда входят блюда восточноевропейс

кой, среднеевропейско

й, средиземноморско

й, немецкой, испанской кухни. Главное — пища должна быть кошерной. Есть у евреев и свои собственные блюда, которые стали неотъемлемой частью русской кухни — куриный бульон, холодный щавелевый борщ, фасолевый суп, цимес, фаршированная рыба, форшмак, паштеты из куриной и гусиной печени, икра из баклажанов, хрен со свеклой…

Музыка и танцы

Еврейские музыкальные традиции оказали влияние на музыку всех стран, где проживали евреи. Например, у восточноевропейс

ких евреев существует такое музыкальное направление, как клезмер — традиционная народная музыка. Танцы под музыку клезмеров были обязательной частью свадебных церемоний в еврейских местечках (штетлах). Считается, что в России клезмер повлиял на жанр городского романса, а также современный шансон.

Наука, искусство, литература, спорт

Перечислять знаменитых российских ученых, писателей, поэтов, композиторов, артистов, спортсменов еврейской национальности можно очень и очень долго. Какой стала бы наша литература без Пастернака и Мандельштама, Бабеля и Ходасевича, Багрицкого и Бродского, живопись — без Левитана или Шагала, музыка — без Утесова, Бернеса, Дунаевского, Высоцкого, наука — без Мечникова, Ландау, Гинзбурга, Перельмана, балет — без Плисецкой, кино и театр — без Раневской, Захарова, Райкина, Гафта, Ширвиндта, Миронова, Вицина, Ярмольника, шахматный спорт — без Ботвинника, Таля, Спасского, Корчного, Каспарова? И это именно российская культура, наука и спорт, которым все вышеперечисленны

е отдали свой талант, силы и вдохновение…

Воровской жаргон

Из песни слова не выкинешь. Именно термины, взятые из иврита и идиша, лежат в основе так называемой «фени» — особого языка, на котором разговаривают между собой «блатные». Кстати, Die Blatte на идиш означает «лист», «бумажка», «записочка». На воровском жаргоне это значит «свой», принадлежащий к уголовному миру. Слово «фраер» происходит от Frej, что на идиш и немецком означает «свобода». Это тот, кто не принадлежит к воровскому миру. Шмон — «обыск», от слова шмона («восемь») на иврите. Дело в том, что в царских тюрьмах в России камеры обыскивали в восемь вечера, пока заключенные ужинали. Ксива — «документ», похожее слово есть у ашкенази. Халява — «бесплатное» — происходит от «халав» (на иврите — «молоко»). В XIX веке российские евреи собирали для палестинских евреев «дмей халав» — «деньги на молоко».

Зачатки так называемого еврейского юмора можно встретить еще в Торе и мидрашах. В быту же он развивался как богатая устная традиция. Евреев всегда отличало умение посмеяться над собой, что не могли не перенять у них другие народы.

Именно юмор помогает евреям противостоять самым сложным жизненным ситуациям. И недаром у русских так популярны еврейские анекдоты. Они учат нас относиться к жизни с мудрым оптимизмом.