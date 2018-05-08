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5 признаков того, что вы зависимы от социальных сетей
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5 признаков того, что вы зависимы от социальных сетей 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вам с опасной регулярностью слышатся уведомления о новых сообщениях, комментариях и далее по списку, хотя на самом деле телефон может лежать в другой комнате. И это, давайте честно, тяжелый случай. Постарайтесь устроить себе digital-детокс: на один день просто откажитесь от использования любимого гаджета. Отпустит, гарантируем.
Первое, что вы делаете с утра, — тянетесь рукой к телефону, скроллите ленту Instagram и отвечаете на сообщения друзей. Мало того что это мешает вам прийти в себя после сна и посвятить время себе и только себе, так еще и свидетельствует о том, что вы действительно сошли с ума на почве социальных сетей. И да, ночью телефон должен лежать не на кровати и даже не на тумбочке, а максимально далеко от вас — причем желательно установить беззвучный режим.
Даже за просмотром интересного фильма вы умудряетесь проверять ленту новостей и постить новые фотографии. Знакомая многим ситуация: вроде только что взяли телефон в руки, а уже потеряли сюжетную нить. Зато узнали, как сейчас выглядит двоюродная сестра бывшего молодого человека брата вашей лучшей подруги.
Вопрос выбора фильтра для вас экзистенциальный. Выбрать между Valencia и Lo-Fi вам помогают консилиумы подруг, родителей и коллег. Как только миссия выполнена, вы начинаете маниакально следить за лайками (которых, конечно, всегда недостаточно).
Съездили в отпуск на выходные и не сделали ни одной красивой фотографии? Если для вас это серьезная трагедия, которая по-настоящему портит настроение, имейте в виду — вы зависимы от социальных сетей и общественного мнения. Срочно исправляйтесь!
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