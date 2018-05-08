Харви Вайнштейн уверен, что будет прощен обществом за все, что сделал 

Британский журналист Пирс Морган поговорил с Харви Вайнштейном во время его лечения в клинике в Аризоне. О своих впечатлениях от диалога со скандальным продюсером он рассказал одному американскому изданию.
«Мы разговаривали практически час. Он борется. Он, конечно, удивительная личность. И знаете, я не так сильно удивлен его словам, как люди из Голливуда. Слушайте, ну это же принцип работы системы Голливуда с самого его начала», — рассказывает Морган.
«Посмотрите на Мела Гибсона, — продолжает журналист, имея в виду скандальную репутацию актера: обвинения в вождении в нетрезвом виде, скандал, связанный с домашним насилием, — и в итоге все равно принятие его обществом. — Безусловно, Харви верит, что будет всеми прощен».