Харви Вайнштейн уверен, что будет прощен обществом за все, что сделал

Британский журналист Пирс Морган поговорил с Харви Вайнштейном во время его лечения в клинике в Аризоне. О своих впечатлениях от диалога со скандальным продюсером он рассказал одному американскому изданию.

«Мы разговаривали практически час. Он борется. Он, конечно, удивительная личность. И знаете, я не так сильно удивлен его словам, как люди из Голливуда. Слушайте, ну это же принцип работы системы Голливуда с самого его начала», — рассказывает Морган.