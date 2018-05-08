Где остановиться во Флоренции, чтобы прочувствовать колорит города

На территории 5-звездочного отеля Four Seasons Hotel Firenze расположено 2 корпуса: здание XV века Palazzo della Gherardesca и бывший монастырь XVI века, в котором теперь располагается резиденция La Villa. La Villa — это идеальная резиденция для влюбленных пар, семей и гостей, ценящих индивидуальный подход и приватность. В ней всего 37 номеров и сьютов. Вилла имеет свой личный вход, ресепшен, команду батлеров, элегантный ресторан для завтраков Magnolia Breakfast Lounge и зал для проведения торжественных мероприятий. La Villa расположена всего в 10-минутах ходьбы от собора Санта-Мария-дель-Фьоре и многих других достопримечательностей Флоренции.

В распоряжении Барбары находится винный погреб с исключительной коллекцией вин. Барбара может помочь гостям La Villa выбрать изысканное вино или пригласить профессионального бармена, который приготовит прекрасный «Негрони» или любой другой коктейль. Она будет рада организовать пикник в садах отеля или забронировать велосипедную прогулку по городу. Помимо этого, Барбара поможет постояльцам резиденции осуществить путешествие на воздушном шаре, который поднимется с территории отеля и пролетит над Флоренцией, откуда можно насладиться незабываемым видом на город.

В подчинении Барбары находится команда батлеров, состоящая из 4-х человек, которые уделяют свое внимание только постояльцам La Villa. Батлеры выступают в роли личных ассистентов гостей и готовы предоставить любую помощь: например, собрать и разобрать чемоданы, передать вещи в прачечную и лично доставить предметы ухода бренда Dr. Vranjes Firenze, ароматы которых были разработаны специально для резиденции La Villa.