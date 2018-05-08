10 образов Адель, которые стоит взять на заметку всем девушкам с формами 

Сегодня 30 лет отмечает одна из самых талантливых певиц современности. Адель, обладательница бесчисленного количества наград и званий, сегодня не так часто появляется на публике, а последний альбом артистка выпустила аж в 2015 году. Впрочем, несмотря на то что с момента релиза прошло уже три года, ее хит Hello по-прежнему взрывает чарты. В честь юбилея Адель мы решили вспомнить ее самые запоминающиеся образы с красных дорожек, которые стоит взять за образец всем девушкам с формами. Певица, как никто другой, знает, что пышный бюст и округлые бедра не проблема, а достоинство, которое нужно только подчеркивать.