Ещё
10 образов Адель, которые стоит взять на заметку всем девушкам с формами
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 образов Адель, которые стоит взять на заметку всем девушкам с формами 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сегодня 30 лет отмечает одна из самых талантливых певиц современности. Адель, обладательница бесчисленного количества наград и званий, сегодня не так часто появляется на публике, а последний альбом артистка выпустила аж в 2015 году. Впрочем, несмотря на то что с момента релиза прошло уже три года, ее хит Hello по-прежнему взрывает чарты. В честь юбилея Адель мы решили вспомнить ее самые запоминающиеся образы с красных дорожек, которые стоит взять за образец всем девушкам с формами. Певица, как никто другой, знает, что пышный бюст и округлые бедра не проблема, а достоинство, которое нужно только подчеркивать.
Harper’s Bazaar: последние новости
Где остановиться во Флоренции, чтобы прочувствовать колорит города Харви Вайнштейн уверен, что будет прощен обществом за все, что сделал Видео дня: документальный фильм о танцевальных приключениях Ивана Дорна в Уганде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение34
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали16
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение