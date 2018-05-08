Как пьяница Шиндлер стал праведником

9 мая 1945 года закончилась Вторая мировая война, но большую часть бывшей Чехословакии ещё удерживал вермахт. Тут сохранились все структуры Третьего Рейха, СС, и гестапо. Наиболее фанатичные нацисты считали, что теперь, под занавес, пришло время убивать по-настоящему, и тысяча человек, недавно приехавших в моравский город Бренец из Кракова, каждую минуту ожидали появления солдат в чёрной форме — преддверия скорой смерти. 10 мая в город вошла Советская армия, и смерть отступила, а отправивший их в Бренец немецкий промышленник Оскар Шиндлер оказался на пути к признанию Праведником мира.

Global Look Press/Jewish Chronical/Heritage Images

В начале Второй мировой это невозможно было представить. Шиндлер, горький пьяница и предприниматель-авантюрист, то разорявшийся, то богатевший, сотрудничал с абвером и шпионил против Чехословакии. Чешская разведка его вычислила, и он сел в тюрьму, откуда вышел после Мюнхенского соглашения. Когда Чехословакии не стало, Шиндлер вступил в НСДАП и работал против Польши — в его доме хранились оружие и одежда, использованные во время Гляйвицкого инцидента, ставшего началом Второй мировой. Пользуясь своим положением, он присваивал имущество евреев. На захваченной им фабрике его главными помощниками стали её бывший владелец и еврей-бухгалтер. Шиндлер понял, что без них ему не обойтись, а пригнанные на фабрику евреи работали лучше поляков. Их стоило защищать, лечить и прилично кормить.

Global Look Press/Jewish Chronical/Heritage Images

Жители еврейского гетто

Вот так всё и началось, а потом агрессивный хапуга превратился в абсолютного гуманиста, бескорыстно спасавшего людей. В истории Оскара Шиндлера это самое интересное: пропащий, верящий только в деньги, готовый ради них на всё человек вдруг становится другим. Он начинает помогать обречённым, рискуя жизнью. Сам он считал, что это произошло после того, как его бухгалтер процитировал ему Талмуд: «Кто спасаёт одну жизнь, спасает весь мир». А бухгалтер говорил, что Шиндлер с самого начала относился к евреям не так, как другие немцы — авантюрист был милосерден, такое случается. Совершенно необыкновенно то, что за годы Второй мировой он стал другим — порядочным, совестливым и бесстрашным человеком.

Шиндлер богател, на его фабриках работало всё больше евреев, и в конце-концов он стал их принимать без экономической необходимости. Он защищал их от отправки в концлагеря, прятал, обманывая гестапо. 1200 человек обязаны ему жизнью.

После войны жизнь Оскара Шиндлера не задалась. Как видно, он был из тех людей, кто расцветает в смутные времена, когда закон молчит. В мирное время Шиндлер не преуспел и умер в нищете, поддерживали его лишь те, кого он спас.

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Мемориальная Оскара Шиндлера доска на улице Гётингштрассе

Не стоит ждать награды за то, что ты сделал, добро черпает вознаграждение в себе самом, а аналогом загробного воздаяния можно считать посмертную славу Шиндлера. Его жизнь навсегда останется примером нравственного перерождения маленького, плывущего по воле судьбы, нечистого на руку человека. В известном смысле это подтверждение религиозного тезиса о свободе воли, — того, что у грешника всегда есть шанс на спасение.