Зара, Басков, Губерниев и другие звезды надели «Красную Гвоздику»

В преддверии Дня Победы в Кремле состоялся гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!». На концерте в Москве представители Благотворительного фонда «Память Поколений» презентовали «Красную Гвоздику», новый символ помощи и памяти ветеранам всех боевых действий, в которых принимали участие Россия и СССР.

Телеведущий, лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Губерниев : «Помнить тех, кто воевал за Отчизну, помогать им — это, на мой взгляд, святая обязанность каждого гражданина. Фонд „Память поколений“, который занимается серьезной поддержкой ветеранов, сам тоже нуждается в поддержке со стороны жителей Российской Федерации. К сожалению, было достаточно много боевых действий и после Великой Отечественной войны, и все вы в Фонде — большие молодцы, что поддерживаете и их участников, о которых нередко забывают. Продолжайте делать свое важное и нужное дело!»

Народный артист СССР Василий Лановой: «Ветераны — это люди, которым наша страна и мы все обязаны очень многим, и „Красная гвоздика“ стала важным знаком памяти и глубокой благодарности. Вот почему в этом году я надел его: чтобы отдать дань уважения героям, сражавшимся за Отчизну. И „Бессмертный полк“, который вновь пройдет по городам нашей Родины и всей планеты, помогает передать эту память новым поколениям — нашим детям и внукам, которые благодаря живым и павшим бойцам могут жить в мире, не зная ужасов войны. Надеюсь, что „Красная Гвоздика“ станет важным символом и для них, чтобы эта нить памяти не прерывалась никогда.»

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин: «Помогать ветеранам — наша обязанность, хотим мы этого или не хотим. Если бы их не было, то не было бы ничего — ни страны, ни нас с вами. Это как пирамида — мы с вами наверху, а тысячи наших предков погибли. Для чего? Для того, чтобы мы жили, и мы должны сохранить эту память и передать ее следующим поколениям.»

Заслуженная артистка России Зара: «История каждой семьи в России неразрывно связана с событиями Великой Отечественной Войны. Всем, что у нас есть сегодня, мы обязаны нашим героям, ветеранам, поэтому так важно не забывать, что ради нас, ради будущего наших детей миллионы людей отдали жизни. В память об этом бессмертном подвиге мы в свою очередь должны окружить фронтовиков и тружеников тыла заботой, любовью и сделать все от нас зависящее, чтобы они ни в чём не нуждались. У нас остались военные песни, стихи и письма, фильмы — так наши дети расскажут своим сыновьям и дочкам о самом светлом и пронзительном празднике в истории».

Акция «Красная Гвоздика» проходит с 22 апреля по 22 июня, приобрести значки можно будет во время шествия «Бессмертного полка» в многочисленных регионах России, а также в торговых точках партнеров Фонда по всей стране, в поездах дальнего следования и в почтовых отделениях . Значки можно надеть и 9 мая, и 22 июня (День памяти и скорби) — как символ памяти о подвигах погибших героев и знак реальной помощи ныне живущим.

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