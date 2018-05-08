В столице Татарстана презентовали книгу «Герои Казани»

Книгу «Герои Казани» презентовали в Центральной городской библиотеке.

В одном томе объединили очерки о судьбах кавалеров Георгиевского креста, кавалеров ордена Красного Знамени времён Гражданской войны, Героев труда 1920-х годов, Героев Советского Союза, Героев Соцтруда, Героев России, Героев Труда России, полных кавалеров ордена Славы и Трудовой славы.

«Подсчитали всех, кто родился, учился, работал и жил в Казани, — рассказал «АиФ-Казань» заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Михаил Черепанов . — В книгу вошёл 241 очерк о героях на русском и татарском языках. Правда, Героев Соцтруда оказалось так много, что их имена дали списком. Также в книге разместили перечень тех, кто похоронен в столице Татарстана. Также есть информация о тех, чьи имена увековечены в названиях улиц города, указаны на памятниках и стелах, чьи имена присвоены школам и другим учреждениям».

Так среди уроженцев Казани насчитали 20 Героев Советского Союза, включая дважды Героя лётчика Николая Столярова ; четыре Героя России, 15 Героев Соцтруда. Ещё 119 человек, включая 116 Героев Советского Союза, в разные периоды жизни были связаны с Казанью.

В книге также можно найти архивные материалы, прочитать воспоминания ветеранов.