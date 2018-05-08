Ещё
День Победы «НАШЕ Радио» встретит песнями военных лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

День Победы «НАШЕ Радио» встретит песнями военных лет 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Вся страна 9 мая будет праздновать 73-ю годовщину одной из самых героических страниц в современной истории — День Великой Победы, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Миллионы людей воздадут дань уважения беспримерному подвигу нашего народа.
Радиостанция «НАШЕ Радио» в этом день поздравит всех слушателей с праздником и предложит вспомнить важнейшего участника тех трудных дней: фронтовую песню, вставшую вместе с людьми в солдатский строй. С первых дней войны эти песни складывались обо всем, что происходило на фронте, и в тылу помогали народу выстоять, пережить скорбь и потрясения утрат. Они поддерживали в трудные минуты, приносили утешение, одухотворяли, становились настоящим оружием, которое подавляет врага, и призывали к подвигу.
Александр Бон 9 мая в течение всего дня будет рассказывать об истории создания и судьбах знаковых военных песен: о патриотизме, о солдатской дружбе, о любви и о Победе. Весь день на волнах «НАШЕго Радио» будут звучать композиции военных лет в исполнении НАШих музыкантов. Валерий Кипелов и «Чайф», «Ночные снайперы» и Гарик Сукачев, «Смысловые галлюцинации» и другие споют такие знакомые и любимые песни в честь Великого праздника — Дня Победы.
Подробности ищите на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Кортнев: Радио в наши дни занимается пропагандой Гергиев посетил строящийся концертный зал «Зарядье» Роулинг попросила простить ее за убийство эльфа Добби
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение34
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали16
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение