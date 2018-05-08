День Победы «НАШЕ Радио» встретит песнями военных лет

Вся страна 9 мая будет праздновать 73-ю годовщину одной из самых героических страниц в современной истории — День Великой Победы, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Миллионы людей воздадут дань уважения беспримерному подвигу нашего народа.

Радиостанция «НАШЕ Радио» в этом день поздравит всех слушателей с праздником и предложит вспомнить важнейшего участника тех трудных дней: фронтовую песню, вставшую вместе с людьми в солдатский строй. С первых дней войны эти песни складывались обо всем, что происходило на фронте, и в тылу помогали народу выстоять, пережить скорбь и потрясения утрат. Они поддерживали в трудные минуты, приносили утешение, одухотворяли, становились настоящим оружием, которое подавляет врага, и призывали к подвигу.

Александр Бон 9 мая в течение всего дня будет рассказывать об истории создания и судьбах знаковых военных песен: о патриотизме, о солдатской дружбе, о любви и о Победе. Весь день на волнах «НАШЕго Радио» будут звучать композиции военных лет в исполнении НАШих музыкантов. Валерий Кипелов и «Чайф», «Ночные снайперы» и Гарик Сукачев , «Смысловые галлюцинации» и другие споют такие знакомые и любимые песни в честь Великого праздника — Дня Победы.

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