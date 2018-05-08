День Победы в Пятигорске можно будет увидеть онлайн

Власти Пятигорска организовали онлайн-трансляцию ключевых мероприятий Дня Победы. На сайте мэрии можно будет посмотреть парад, митинг и салют. «Всем, кто не сможет посетить эти праздничные мероприятия, предоставляется возможность посмотреть их, не отходя от компьютера: 9 мая в 10.00 начнется трансляция Парада Победы, в 16:00 в записи будет показан митинг на Воинском мемориале города Пятигорска, в 19:00 интернет-пользователи смогут посмотреть грандиозный концерт «Салют Победы» на Поляне песен, в котором примут участие Севастопольский академический театр танца им. В. А. Елизарова и российский певец Денис Майданов », — сообщается на сайте говордской администрации. Прямой эфир можно будет посмотреть на сайте мэрии. Трансляция продлится до окончания мероприятий.