Ещё
День Победы в Пятигорске можно будет увидеть онлайн
Далее:
Читайте также:
Ещё

День Победы в Пятигорске можно будет увидеть онлайн 

«Это Кавказ» 1 час назад
Власти Пятигорска организовали онлайн-трансляцию ключевых мероприятий Дня Победы. На сайте мэрии можно будет посмотреть парад, митинг и салют.
«Всем, кто не сможет посетить эти праздничные мероприятия, предоставляется возможность посмотреть их, не отходя от компьютера: 9 мая в 10.00 начнется трансляция Парада Победы, в 16:00 в записи будет показан митинг на Воинском мемориале города Пятигорска, в 19:00 интернет-пользователи смогут посмотреть грандиозный концерт «Салют Победы» на Поляне песен, в котором примут участие Севастопольский академический театр танца им. В. А. Елизарова и российский певец Денис Майданов», — сообщается на сайте говордской администрации.
Прямой эфир можно будет посмотреть на сайте мэрии. Трансляция продлится до окончания мероприятий.
«Это Кавказ»: последние новости
Суд признал законным продление ареста главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева На стене одной из владикавказских школ нарисовали граффити-портрет полковника Ксанти «Каждый раз думаю, неужели этот инструмент создал я»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение34
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали16
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение